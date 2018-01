Lo que ocurrió con el enjambre sísmico en San Salvador

Si usted dejó de percibir sismos este fin de semana en San Salvador, luego de un par que alarmaron a la población, esto fue lo que ocurrió: el enjambre sísmico con epicentro en la zona sur y sureste del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) ya finalizó.

Así lo informó este domingo el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Según la institución, entre las 12:19 pm del 11 de enero y las 8:00 de am de hoy, se registraron 43 sismos, de los que solo seis fueron percibidos por la población.

El primero tuvo una magnitud de 4.0; el último sentido, que ocurrió el viernes a las 6:02 am, fue de magnitud 2.7; mientras que el último localizado tuvo lugar ese mismo día a las 10:14 am, con una magnitud de 1.3. Este no fue percibido por los capitalinos y desde entonces no se registró otro con epicentro en San Salvador. La magnitud del resto de temblores osciló entre 2.5 y 3.0.

El MARN atribuyó este enjambre a fallas geológicas de la zona y no descarta la reanudación de la actividad sísmica "con eventos de similar o mayor magnitud".