“Lo que pensábamos que iba a ser una cuarta ola, se ha convertido en un tsunami”, presidente de Colegio Médico sobre situación de contagios por covid-19

Ante el incremento de los casos de covid-19 en El Salvador, especialistas médicos coinciden en que factores como la falta de información por parte del Ministerio de Salud, así como la falta de medidas sanitarias para el ingreso al país, especialmente durante la pasada temporada de fin de año, han agravado una cuarta ola de contagios.

“Esto tenía que suceder, somos un país vulnerable y estadísticamente por el tránsito migratorio nos tenía que suceder (...) En realidad se alzaron completamente los casos, en un 300 %, tanto en el gremio médico privado, como en el público era evidente la consistencia y el alza de los casos”, señaló el epidemiólogo Luis Merlos sobre los indicios que reflejaban la presencia de la variante ómicron en El Salvador desde finales de diciembre, situación que fue confirmada por las autoridades de Salud hasta semanas después, a pesar de conocer la situación.

“Nosotros lo vemos con una gran preocupación, el aparecimiento de nuevas variantes del covid es algo que se ha visto en el mundo y sabíamos que a El Salvador le iba a llegar su momento”, señaló por su parte el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, sobre la reacción tardía del gobierno salvadoreño, así como la falta de información oportuna.

“Lo que pensábamos que iba a ser una cuarta ola, se ha convertido en un tsunami de contagios”, reiteró Brizuela sobre este incremento súbito de los casos, en el cual, en cifras oficiales no actualizadas desde el 20 de enero, se reportaron hasta 650 casos en un solo día, el 18, superando los casos detectados desde el inicio de la pandemia, en 2020.

Por su parte, el epidemiólogo Merlos señaló la importancia de tomar acciones inmediatas para intentar frenar el incremento de los casos. "Con la variante ómicron y la presencia de flurona en el país no hay que perder el tiempo, tenemos que ajustar nuestras propias medidas sanitarias", destacó en su participación.

Los especialistas médicos coinciden en que la divulgación de la información por parte del Gobierno central, a través del Ministerio de Salud, no ha sido oportuna y también se han ocultado datos importantes como el número de hospitalizaciones por el virus, entre otros. Sumado a eso, la falta de las restricciones migratorias, especialmente durante la época de fin de año, ha provocado el incremento de los casos, expresaron los médicos durante la entrevista Diálogo 21, de Megavisión.

En cuanto a la vacunación, los médicos señalan que si bien se cuenta con un número suficiente, las campañas para motivar a la población no han sido suficientes, debido a que incluso hay un número importante de salvadoreños que aún no han sido vacunados. “Hay cerca de un millón de personas que no se han vacunado, según cifras oficiales. Debe educarse para que la población lo haga”, expresó al respecto Brizuela.

“Si el sistema de salud tuviera suficientes pruebas (para detectar el covid) y les estuviera proporcionando ese diagnóstico a la población, la mayoría no fuera a gastar (en laboratorios privados). Hemos conocido muchos casos que van a pasar consulta al Seguro Social, clínicamente le hacen un diagnóstico de faringitis, le dan una incapacidad para tres días y esa persona no solo es que tiene riesgo de presentar una complicación a futuro, sino que esa persona va a regresar a su lugar de trabajo y va a regresar con la posibilidad de contagiar a sus compañeros de trabajo”, señaló Brizuela sobre la situación en la que se detectan casos, así como la saturación en el primer nivel de atención médica en el sistema de salud.

Además, Brizuela calcula que, basado en proyecciones matemáticas, el descenso de los casos de covid-19 en esta cuarta ola de contagios podría comenzar a ocurrir durante la segunda o tercera semana de febrero. “Probablemente, esto pueda conllevar a que la enfermedad se vuelva endémica y terminemos conviviendo con ella”, expresó al respecto.