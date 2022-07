“Lo que piensen los organismos de derechos humanos, no me importa... no estamos en Suiza”, dice Gallegos sobre régimen de excepción

El diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos, desestimó los señalamientos de la comunidad internacional y organismos de derechos humanos por el régimen de excepción en El Salvador, que acumula más de 3,000 denuncias por vulneraciones a derechos humanos.

Durante su intervención en la plenaria de este martes, en la que se aprobó una cuarta prórroga al régimen de excepción, Gallegos defendió nuevamente esta medida, rechazada por la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

"A mí me disculpan, pero lo que piensen fuera de este país los organismos internacionales que viven de velar por los derechos humanos, a mí no me importa. No estamos en Suiza ni en Suecia, estamos en El Salvador", aseguró el diputado, aliado del oficialismo.

Incluso aseguró que si vota a favor de la reelección del presidente Nayib Bukele, “será por este tema, por el régimen de excepción”.

Organismos locales de derechos humanos han cifrado en más de 3,000 las vulneraciones hechas durante el régimen de excepción, incluyendo torturas, abuso de poder, capturas arbitrarias y casi 60 muertes en custodia del Estado, al interior de los Centros Penales.

Guillermo Gallegos (GANA) se pronunció en contra de que personas que sean detenidas durante el régimen de excepción y liberadas tras comprobar que no tienen vínculos con pandillas reciban alguna compensación por parte del Estado. pic.twitter.com/GEdqsATCM4 — LPGPolitica (@LPGPolitica) July 19, 2022

También se pronunció contra la comunidad internacional el presidente legislativo y diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, quien les pidió que “si no ayudan, no estorben”, durante una conferencia de prensa en la que se recibió la solicitud del Gobierno para prorrogar el régimen.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, agregó por su parte que las capturas arbitrarias denunciadas por organismos internacionales “son un cuento” de la oposición.

Esto, a pesar que el mismo presidente Nayib Bukele reconoció un “margen de error del 1 %” en las más de 46,000 capturas del régimen. El vicepresidente Félix Ulloa también confirmó que existen capturas de personas inocentes, las que denominó como “un daño colateral” de la “guerra” contra las pandillas.

La diputada del FMLN, Marleni Funes, citó al menos cuatro casos de vulneraciones a derechos humanos durante su participación en la plenaria, y denunció que los daños colaterales que reconoce el vicepresidente "están destruyendo vidas".

"Gente inocente que los apoyó, que votó por ustedes, están encerrados", indicó.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que estas víctimas del régimen "no son errores, son vidas de inocentes. y un aparato judicial que encierra inocentes y que no le importa dejarlos morir es un sistema ineficiente, incapaz, inmoral y maligno.