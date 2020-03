Lo que se sabe (y lo que no) sobre el primer infectado con coronavirus en El Salvador

El primer contagio por coronavirus en El Salvador fue anunciado este miércoles 18 de marzo en la noche por el presidente Nayib Bukele mediante cadena nacional.

Lo hizo de manera escueta, sin ahondar en detalles, pero entre sus declaraciones y las que dio este jueves por la mañana el viceministro de Operaciones en Salud Francisco Alabi en una entrevista en el Noticiero Hechos AM de Canal 12 se esbozan algunos datos, algunos contradicciones entre ambos funcionarios de Gobierno, y sobran preguntas.

Esto es lo que se sabe hasta este jueves 19, sobre el primer paciente con Covid-19:

¿Dónde fue detectado?

Fue detectado en Metapán, un municipio del departamento de Santa Ana, al occidente de El Salvador, que colinda con Guatemala y, aunque en una pequeña parte, con Honduras.



Metapán está a 118 kilómetros de la capital salvadoreña, desde donde se llega en unas dos horas, aproximadamente. Un poco más de 59 mil personas habitan el municipio cuya extensión es de 668.36 kilómetros cuadrados, según datos del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM). Hay un hospital público, llamado “Arturo Morales”, ubicado en el kilómetro 112 de la carretera a Santa Ana.

Hospital Nacional General "Arturo Morales", de Metapán. Foto de LA PRENSA/César Sanabria

Fue precisamente en este hospital donde fue detectado.

En Metapán también hay un centro de contención en el Hotel San José donde han sido llevadas a cumplir cuarentena personas que llegaron del exterior, incluyendo personal de vuelo de una aerolínea.

El Hotel San José en Metapán sirve como centro de contención del coronavirus. Foto de LA PRENSA/César Sanabria

¿Cuál es su perfil?

Es salvadoreño. Se refieren como “el paciente”, por lo que se entiende que es un hombre. Alabi dijo hoy que es un “adulto joven” cuya edad está entre los 20 y los 40 años. “Es joven, por cuestiones de privacidad nos reservamos todos los datos personales”, se excusó.

Estuvo en Italia, según una salida registrada por la Dirección General de Migración y Extranjería, así que creen que se contagió ahí.

Italia tiene 41,035 contagios y es el segundo país con el mayor número después de China, que tiene 81,155 hasta este jueves. Aunque Italia tiene la mitad de enfermos que China, la supera en el número de muertos que ascienden a 3,405. En China han muerto 3,130.

¿Cómo lo encontraron y cuándo?

“No fue que lo atrapamos en la frontera, sino que no tiene ingreso a El Salvador”, dijo Bukele.

El Gobierno asegura que no hay un registro de entrada por ninguna frontera ni terminal aérea ni marítima, por lo que presumen ingresó por un punto ciego y eso evitó que fuera puesto en cuarentena preventiva a su llegada al país.

“Luego presenta una sintomatología, entonces él se acude en el área (al Hospital de Metapán), personal de salud ya capacitado activa el Sistema de Emergencias Médicas, lo que activa un protocolo. Un equipo de respuesta rápida traslada al paciente, identificamos un posible caso, se traslada al área de aislamiento que en este caso ha sido el hospital designado y posterior a esto se le da el manejo clínico”, dijo Alabi. No se ha informado cuándo tuvieron conocimiento de él como paciente sospechoso.

En tanto, Bukele dijo que su prueba se procesó el miércoles 18 junto a la de otra persona pero solo la de él dio positivo.

¿Cuál es su estado y dónde lo mantienen?

“Está completamente estable” en un área de aislamiento destinada a pacientes con coronavirus según dijo este jueves Alabi. Se reservó decir en qué hospital es atendido pero mencionó que el paciente “está en un grupo etario donde las complicaciones suelen ser mínimas y eso es lo importante”.

“Se encuentra en buenas condiciones de salud, eso no quiere decir que no se siga todo el proceso, toda la vigilancia que amerita el caso porque hemos sabido que esta enfermedad puede llegar a generar complicaciones muy graves en pacientes jóvenes y no solo en adultos como antes se ha mencionado”, agregó el viceministro.

¿Las personas con las que tuvo contacto están en cuarentena?

Las declaraciones de Alabi y Bukele indicarían que no, y que no saben con quiénes tuvo contacto.

“El paciente ya está aislado; sin embargo como entró en un punto ciego es muy probable que haya tenido contacto con varias personas y muchas de estas personas pudieron estar contaminadas, obviamente no podemos saberlo hasta que encontremos los nexos epidemiológicos y vamos a hacer más o menos lo que hizo corea del sur en el sentido de buscar los nexos epidemiológicos y tratar de aislarlos antes de que contagien a más personas”, fue lo que dijo Bukele en la noche del miércoles en la cadena nacional.

“Si lo hubiéramos encontrado en aislamiento en cuarentena ya conociéramos los posibles nexos epidemiológicos en este caso”, agregó.

Un día después de sus declaraciones, la pregunta sigue siendo la misma, hacia Alabi.

“Doctor, en el caso del paciente que se detectó en Metapán -consultó el entrevistador- ¿Esta persona residía ahí? Y también (quiero saber) si a la familia de él o las personas que residían (cerca) se tienen en cuarentena, porque obviamente es el grupo inmediato con el que él pudo haber tenido contacto”.

“En el caso del paciente, la información sí se cuenta, no necesariamente las personas en su lugar de residencia son su lugar habitual, eh, donde estas personas suelen estar… es bien específico que sepamos que más que conocer la información personal de un salvadoreño que puede llegar a tener esta enfermedad, debe la población estar tranquila”, fue parte de lo que dijo Alabi sin responder la pregunta. “Se ha hecho una evaluación de los contactos porque siempre se da un rastreo de todos los contactos como parte del protocolo y como parte de la evaluación médica que se inicia desde que se va a evaluar al paciente en la zona, se confirma el caso y posteriormente se sigue dando el manejo”, agregó también.

Ante la falta de respuesta, el entrevistador repitió: “Doctor, mi pregunta es bien específica: ¿se tienen más personas en cuarentena que pudieron haber tenido contacto con esta persona”. Alabi volvió a evadir una respuesta clara. “Hoy por hoy se ha hecho la vigilancia estrecha de las personas”, dijo. Aparentemente, se refiere a la vigilancia estrecha que mantienen con la PNC y FAES en Metapán para buscar sintomatologías en la población. Nada específico.

Bukele dijo ayer que no saben “cuánta gente visitó, sus amigos, su familia, a qué lugares fue”.

Esta mañana, contradictoriamente, Alabi aseguró que “las características de este paciente, y a lo que se dedica, a lo que trabaja, en lo que está desempeñándose son unas características particulares que permite la facilidad de identificación de contactos”. “Sobre todo, el área en la cual él se desempeña nos limita bastante la posibilidad de expansión de esta enfermedad. Hoy por hoy, no quiere decir que es imposible que pudiera existir, eh, un contacto que pudiera tener este compatriota y es por eso que las medidas siempre han estado enfocadas a la restricción mediante la cuarentena y al distanciamiento social”, agregó el viceministro.

Bukele dijo anoche que “por ser de Metapán pudiera ser que (la propagación) se quedó en esa zona” pero también añadió: “pudiéramos estar equivocados”.

¿Hay restricción para salir o entrar?

El Gobierno dice que no, pero en la calle la respuesta es que sí. Metapán fue puesto en un “cordón sanitario” de 48 horas que comenzaron a contar en la noche del miércoles mientras ubican a los “posibles contactos” del paciente infectado.

Varios retenes policiales y militares se han desplegado en Metapán y las principales carreteras del occidente de El Salvador. Foto de LA PRENSA/Franklin Zelaya

“Quiero decirle a los habitantes de Metapan que no se preocupen, no están siendo puestos en cuarentena. Este cordón sanitario solo durara 48 horas mientras encontramos los nexos epidemiológicas y por el bien de estar personas poderlas testear y poder saber a cuántas personas contagió y darles tratamiento que necesiten, en estas 48 horas vamos a hacer este proceso”, dijo Bukele anoche.

Esta mañana Alabi aseguró que el cordón sanitario no implica la restricción de tránsito; sin embargo, en el terreno, policías y militares sí están impidiendo en paso en los retenes en los accesos a Metapán y solo dejan pasar al transporte de carga internacional.

Todos los accesos hacia Ahuachapán, en un departamento diferente, también se han cerrado y solo dejan pasar a quienes demuestran con DUI que residen ahí. El paso está cerrado no solo para los que van de Santa Ana –aunque no vayan de Metapán- sino también para los que van desde Sonsonate por la carretera Litoral.