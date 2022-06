“Lo que vimos ayer en ese discurso es el de una persona que inicia una campaña”: Medardo González, exsecretario del FMLN

Medardo González, exsecretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se pronunció por el discurso brindado por Nayib Bukele, sobre los tres años al frente del Gobierno de El Salvador y que tuvo como tema central la justificación del régimen de excepción y sus prórrogas.

González considera que el mensaje del presidente salvadoreño tiene como propósito iniciar una campaña previo a las elecciones presidenciales de 2024 y que se dejaron de lado temas importantes para la nación.

“Lo que vimos ayer en ese discurso es el de una persona que inicia una campaña (...) Nosotros los salvadoreños debemos darnos por enterados en qué mundo estamos, es decir, ¿vamos nosotros los salvadoreños a aceptar que en nuestra cara nos juegue alguien simple y sencillamente porque él quiere, que esté implementando medidas como el control de otros poderes desde la Casa Presidencial?”, expresó González sobre las acciones del Gobierno central en cuanto a la cooptación al sistema judicial.

Al mismo tiempo, el exdirigente del FMLN hace la relación a la posibilidad de reelección presidencial que la Sala de lo Constitucional abrió por medio de una interpretación en septiembre del año pasado. “Prácticamente es el inicio de la campaña electoral del mismo presidente de la República, que la Constitución no se lo permite (...) y que todo funcionario debe respetar y hacer cumplir y el presidente está obligado a cumplirla, pero él y ellos no respetan las leyes”, reiteró.

Para el exsecretario, Bukele, en su balance de gestión dejó de lado otros temas de relevancia para la nación. “El presidente de la República no se refirió en absoluto a ninguna medida sobre cómo va a resolver el problema del hambre, de la deuda, del empleo. No se refirió en absoluto a eso, a lo que se refirió de manera constante es a atacar a los partidos políticos, a los periodistas y a la prensa independiente”, enfatizó.

Sobre cómo surgió el régimen de excepción en El Salvador, González basa sus argumentos en las publicaciones periodísticas y manifiesta que la posible ruptura de un pacto con pandillas sería el origen de las medidas.

“Todos nosotros sabemos que Bukele, y eso es información que el periodismo serio lo sacó desde hace rato, del pacto con los líderes de las pandillas y que ese pacto contenía que ellos se comprometían a bajar la cantidad de asesinatos a cambio de dinero, de prebendas, de privilegios de parte de ellos”.

“Los salvadoreños debemos preguntarnos dónde están los cabecillas. Sabemos que delincuentes, jefes de pandillas o no jefes de pandillas que han delinquido en Estados Unidos y que están siendo pedidos para que sean enjuiciados, simple y sencillamente este gobierno no ha cumplido, más bien los han protegido. Según los medios de comunicación serios, nosotros lo que sabemos es que estas personas no están en la cárcel, están libres”, reiteró durante la entrevista radial del 106.9.

Entre los puntos que González señala como negativos de la gestión de Bukele se encuentran las detenciones de otros exfuncionarios del FMLN, los que catalogó como presos políticos; la no entrega de credenciales a 400 sindicatos; las afectaciones al sistema de salud durante la pandemia por covid-19, entre ellas la muerte de ancianos en el asilo Sara Zaldívar y también de 215 miembros del cuerpo médico de primera línea.