Lo sacan de su vivienda y lo asesinan

Humberto Ramos Montesinos, de 26 años, fue asesinado con arma blanca, al parecer un machete, frente a su vivienda ubicada en el cantón Majague, en el municipio de Jucuarán (Usulután), informó ayer la Policía Nacional Civil (PNC).

Un oficial que llegó a la escena señaló que el hombre era jornalero y no tenía antecedentes penales, y tampoco estaba reportado como pandillero.

La fuente policial explicó que varios hombres llegaron a la casa el martes a las 9 de la noche y sacaron a Ramos a la fuerza, para posteriormente asesinarlo en el mismo terreno, donde se encontraba su compañera de vida y dos hijos de ella. Pero el aviso sobre lo ocurrido se hizo hasta ayer a las 6:30 de la mañana.

"La mujer, al parecer, por temor no salió de su casa cuando se lo llevaron y hasta hoy (ayer) fue que dio el aviso. Dice que llegaron hombres vestidos con ropas oscuras, pero no supo si iban con los rostros cubiertos, porque ellos no tenían luz...", dijo el oficial de la PNC.

Mientras que el cadáver de un hombre fue encontrado maniatado de pies y manos y amordazado en la carretera Longitudinal del Norte, en el sector del kilómetro 198 del caserío Mojón, en el cantón El Carrizal, de San Simón, Morazán, informó la policía. La víctima, de 35 a 40 años de edad, no fue identificada.