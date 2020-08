"Lo último que sabemos es que viajaban en un pick up"

La Policía Nacional Civil (PNC) investiga la desaparición de tres jóvenes en el l cantón Malacoff de Tonacatepeque, San Salvador

Familiares afirman que el domingo pasado por la tarde desapareció Melvin Ulises Flores Anzora, Ramón Eduardo Erroas y Alfredo Ernesto López Anzora, de 15 años de edad.

Según el informe inicial de la División Especializada de Personas Desaparecidas de la PNC, Ramón Eduardo condujo un pick up blanco durante la mañana del domingo, hasta un taller ubicado en el caserío Los Henríquez.

"Él tomó unas cervezas con un amigo y compañero de trabajo (Melvin Ulises), luego hizo una parada en las cercanías del Centro Escolar Caserío Los Anzoras, donde recogió al otro desaparecido", explicó un investigador de la PNC.

'"Yo le llamé como a eso de la una de la tarde y él estaba bien, hasta estuvo chateando con la novia. Yo andaba trabajando, y cuando vine no lo encontré", aseguró la mamá de Melvin Ulises.

Según testigos, los tres jóvenes viajaron en el vehículo por la carretera que conduce hacía la residencial Alta Vista,ya por la tarde del mismo domingo.

Otro pariente de Melvin Ulises recuerda que habló con él a las 5:30 de la tarde: "Me dijo que estaban bien, yo le dije que tuviera cuidado y contestó que no me preocupara, que regresaba en un rato. Pero pasó el tiempo, se hizo noche, nos preocupamos y le empezamos a llamar; pero ya no contestó".

Los familiares de los tres jóvenes aseguran que pusieron la denuncia ante la delegación policial del municipio de Apopa el lunes pasado y aún no hay noticias de su paradero. Además, dijeron que interpusieron la denuncia ante la Fiscalía y tampoco ha habido respuestas.

"Ya vamos por el sexto día y no sabemos nada de ellos", añadió la mamá de otro de los desaparecidos.

Beatriz Campos, tía de Alfredo Ernesto, aseguró que ella "ha compartido información por redes sociales para promover la búsqueda en de los muchachos; pero nadie le da noticias".

Otro menor de edad que sigue desaparecido, y del cual sus familiares no han obtenido respuesta, es Otoniel Salvador Gutiérrez Ramírez , de 14 años .

Según versiones de los parientes, el adolescente fue visto por última vez el lunes 22 de junio, en la zona conocida como La Flecha, en el volcán de San Salvador.

Los Familiares relatan que Otoniel llegó a la zona a visitar a otro familiar , 15 días después, cuando se disponía a regresar a su casa, desapareció.

"Como a las 4:15 de la tarde de ese día me avisaron que se había desaparecido, y hasta el momento no he recibido ninguna noticia sobre él", dijo la madre del joven.

El último día que se comunicaron con Otoniel fue el 22 de junio por la tarde: "Yo le hablé y él solo me dijo que ya venía de camino; y que solo iban a cargar guineos con el señor que me lo traía", dijo la madre.

Según cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA, las desapariciones durante 2019, basadas en datos de la Fiscalía General de la República (FGR), en su reciente informe, refleja que ese año hubo 3,0 93 personas desaparecidas. Además, la PNC recibió 2,876 denuncias de desaparecidos .

Las cifras de la Policía Nacional Civil sobre las desapariciones, considerado ya como delito por las leyes del país, consignan que el 60 % de las personas que desaparecen en El Salvador son jóvenes: tienen entre 12 y 30 años de edad.