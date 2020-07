"Lo único que quiero es encontrar a mi hijo": Otoniel, de 14 años, desapareció en la zona del volcán de San Salvador

Otoniel Salvador Gutiérrez Ramírez, de 14 años, fue reportado por su familia como desaparecido. Según versiones de los parientes, fue visto por última vez el lunes 22 de junio, en la zona conocida como La Flecha, en el volcán de San Salvador.

Parientes relatan que Otoniel llegó a la zona a visitar a un familiar y que 15 días después, cuando se disponía a regresar a su casa, desapareció.

"Como a las 4:15 de la tarde de ese día me avisaron que se había desaparecido, y hasta el momento no he recibido ninguna noticia sobre él", dijo la madre del joven.

El último día que se comunicaron con Otoniel fue el 22 de junio por la tarde: "Yo le hablé y él solo me dijo que ya venía de camino; y que solo iban a cargar guineos con el señor que me lo traía", dijo la madre.

Según los datos proporcionados por la familia, el joven, al momento de la desaparecer, vestía camisa negra, pantalón azul y tenis negros con rayas rojas.

Existen varias versiones sobre el hecho. Una de ellas es de la persona que transportaba al joven desde el volcán de San Salvador hacia su casa, en el cantón Las Angosturas, en el municipio de Colón, departamento de La Libertad.

"Se quedaron a cargar guineos y después se vendrían para acá; dicen que mi hijo recibió una llamada, pero fue la llamada que yo le hice. La versión del señor fue que el niño salió, y dijo que iba a ir al baño. Él no vio para adonde agarró o quien se lo llevó. No vio nada", relata la madre del menor desaparecido.

Después de eso, llamaron a la madre del joven para informarle que su hijo había desaparecido, y que nadie había visto hacia donde se dirigió ni con quien se fue.

La familia asegura que no han recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades policiales, a pesar de que ya interpusieron la denuncia. El investigador del caso les ha dicho que no tienen noticias al respecto.

"No entiendo lo que pasa, el señor que me lo traía da una versión, otras personas dan otra . Yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo; después de tantos días, puede ser que no lo voy a encontrar vivo. Lo único que quiero es encontrarlo y enterrarlo", dijo la madre de Otoniel.

Hasta el momento, las investigaciones por parte de la PNC continúan y no hay reportes del paradero del joven.

La mamá de Otoniel aseguró que el joven no tenía problemas, se dirigía de su escuela a la casa. Además que "el no salía, el no tenía ningún vicio ni se metía con nadie", dijo.

Las autoridades fiscales están colaborando en la búsqueda y a través del programa de localización de niñas, niños y adolescentes de El Salvador "Ángel Desaparecido", coordinado por la Fiscalía General de la República.

Ayer publicaron en la cuenta de Twitter del programa el aviso de la desaparición de Otoniel para ayudar a localizar al menor.

La página de localización de niños y niñas ha reportado al menos 15 menores de edad desaparecidos en lo que va del año.

Cifras de la Policía detallan que el 60 % de las personas que desaparecen en El Salvador tienen entre 12 y 30 años de edad.

El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, dijo recientemente que en cuanto a las desapariciones forzadas, existe una reducción del 44% en comparación con el año anterior.