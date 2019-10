"Lo voy a pensar": Diputado Juan José Martel no sabe si presentará declaración patrimonial a Probidad 

El diputado del partido Cambio Democrático, Juan José Martel, aseguró este miércoles que valorará si presentar o no su declaración patrimonial a Probidad, ya que esa obligación forma parte de un "método viejo" consignado en una ley que data de hace 60 años.

Martel, quien figura en un listado de funcionarios que no ha presentado esa declaración, expuso que este es un método "obsoleto" que, bajo ningún sentido, ayuda a combatir la corrupción en El Salvador. Dijo que, al contrario, solo ayuda a encubrirla.

"Estos son métodos viejos de una ley de 1959 que ya no tienen sentido. Una institución que maneja esas declaraciones a criterio propio y elije, casi por sorteo o por órdenes, a quienes van a afectar y a quienes no. Si alguien cree que yo me estoy enriqueciendo de manera ilícita, que con gusto lo diga y yo compruebo lo que tengo, cómo entro a la Asamblea y cómo salgo de esta Asamblea Legislativa", expuso el parlamentario.

Martel, en todo caso, invitó a los medios de comunicación a conocer su casa para que conozcan cómo vive. Aseguró que sus bienes más preciados son sus libros.

"No tengo mucho qué declarar. Los puedo invitar a mi casa a que la conozcan. Pueden conocer mis bienes. Lo más preciado que tengo son mis libros. Con gusto está la orden", afirmó el diputado.

Al recordarle que es una obligación que presente la declaración de su patrimonio, Martel reconoció ese mandato, pero aseguró que, de cualquier manera, prefiere pagar la sanción que se impone por faltar a él. "Que me pongan la multa. Es una falta, que me pongan la multa", dijo.