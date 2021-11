Localizan a hombre que desapareció tras descuido de PNC y Centros Penales

Familiares de José Carlos Ángel López informaron que ya fue localizado, esto luego de que fuera reportado como desaparecido desde el pasado 11 de noviembre, después de que fuera liberado tras una audiencia inicial en la que fue procesado por lesiones. El hombre es originario de Ilobasco, Cabañas.

Según el reporte, López ya se encuentra con su familia y agradecieron el apoyo de salvadoreños que divulgaron su reporte y con esto logró ser ubicado. Familiares de López aseguraron que, al momento de su detención, él se encontraba en tratamiento psiquiátrico. Luego fue trasladado al penal de Apanteos, de Santa Ana, y luego de cuatro meses se realizó la audiencia de la que fue absuelto.

"Lo sacaron del Centro Penal y estuvo dos días en la calle porque los vendedores de ahí me dijeron que había estado a la orilla de la calle. Me contaron que vino un carro de la policía y los soldados y le dijeron que se subiera a un bus y que se fuera para metrocentro. Vieron que se subió a un bus pero no se fijaron en que ruta se subió", dijo uno de los familiares en su denuncia a este medio.

La familia señaló a la Policía Nacional Civil y a Centros Penales de negligencia en este caso por no informar oportunamente sobre su liberación, a pesar de la condición que padece.

También recibieron reportes de que López fue visto por una señora en Ahuachapán y alertó a la policía, que optó por enviar a José en un bus de la ruta 202 en dirección a San Salvador.