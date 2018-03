Lorena Peña causa otra polémica por calificar como “basura” donativo para El Salvador

Lee también

La presidenta de la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, y diputada del FMLN, Lorena Peña, calificó de “basura” un donativo de artículos usados que hizo el Consejo de Comunidades en Los Ángeles, Estados Unidos, para el municipio de Chinameca, en el departamento de San Miguel.Este lunes, durante la reunión de la comisión, al conocer una petición del diputado de ARENA, Edgar Escolán Batarsé, de aprobar exonerar de impuestos el donativo, Peña instó a los diputados a que “no traigan basura”, pues dijo que la mayoría de artículos son de segunda mano.La legisladora dijo que era una cosa “increíble” que dentro del donativo viene “una bolsa para recolectar orina, dos pijamas para payaso, siete toallas femeninas, diez pares de calcetines para niños, un traje de 15 años”.Sin embargo, la diputada de ARENA, Milena Calderón de Escalón, y secretaria de comisión de Hacienda, sostuvo que “para alguna gente puede ser basura dos pijamas, pero no para las necesidades de algún cantón”.“Tu no puedes juzgar las cosas que están mandando, algunas son usadas, sí, pero para nuestra gente que se encuentra en pobreza eso es un alivio. Entonces, tú no puedes catalogar de basura una cosa que una fundación la manda con buena voluntad de ayudar a los más pobres de El Salvador”, expresó posteriormente Calderón.Peña decidió que se preparara dictamen favorable y que pasará a aprobación del pleno porque Batarsé ya se había comprometido e ilusionado a la gente”. Además, con la condición que el mismo legislador leyera las 33 páginas del dictamen durante la sesión plenaria.Calderón de Escalón dijo que todo diputado tiene derecho a hacer este tipo de peticiones.La semana pasada Peña causó polémica por decir que "'es una falta de respeto llegar a la Asamblea a llorar por una niña (asesinada)"