Lorenzana dice que Bukele aún no da equipo de transición

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia y miembro de la comisión de transición gubernamental, Roberto Lorenzana, aseguró que de parte del presidente electo Nayib Bukele aún no se ha conformado el equipo para el proceso de cara a la toma de posesión del 1.º de junio.

Según Lorenzana, todas las dependencias del actual gobierno tienen formados sus equipos solo a la espera de los nombramientos del gobierno entrante.

"Hasta ahorita no tenemos conocimiento de las personas que van a ser nombradas (por el Gobierno entrante) y no queremos pensar en la rumorología. Mientras no haya ningún nombramiento oficial no podemos hacer ningún tipo de invitación", dijo el funcionario en declaraciones dadas a Canal 6.

Lorenzana reiteró que en el proceso de transición estará presente la Corte de Cuentas de la República tal y como ha sido solicitado por los representantes de ambos gobiernos.

Mientras tanto, el secretario general del FMLN, Medardo González, reaccionó ante la denuncia de Bukele el pasado fin de semana (vía redes sociales) sobre diversos movimientos en dependencias de gobierno, los que calificó como "corrupción sistematizada, acelerada y descarada".

"Recuerde, ciudadano presidente electo: 1) mercado Cuscatlán, carga financiera para los capitalinos. 2) contrato oneroso de colocación de luminarias a altísimo costo en S. S. 3) impuestos no pagados al fisco y falsedad material. Cuando escupís para arriba en la cara te cae", escribió González en redes sociales.