Lorenzana: expulsar a Bukele y proteger a Funes afectaron al FMLN

La expulsión de Nayib Bukele de las filas del FMLN y no desvincularse de las actuaciones del expresidente Mauricio Funes fueron factores que le afectaron al FMLN en el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 3 de febrero, en la que perdió más de un millón de votos. Así lo consideró ayer el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, durante la entrevista "Frente a frente".

El funcionario dijo que el pueblo los castigó por la decisión del partido de expulsar al ahora presidente electo, pues ya lo veían como el candidato presidencial después de que ellos lo apoyaran para ganar la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador con la bandera del FMLN.

"Esa es una de las causas inmediatas, porque el pueblo salvadoreño lo consideraba ya a esas alturas el candidato natural del FMLN", expresó Lorenzana, quien actualmente es parte de la comisión de transición del Gobierno.

Cuando aún era alcalde de San Salvador, el Tribunal de Ética del FMLN resolvió expulsar a Bukele por al menos cuatro razones, entre esas irrespetar los derechos de las mujeres luego de que en una reunión de concejo municipal lo acusaron de haberle tirado una manzana y llamar bruja a la exsíndica del FMLN Xochitl Marchelli. El caso llegó a sede judicial y aún está pendiente de resolverse.

El secretario de Comunicaciones dijo que no pudieron explicarle a la gente que esa era una razón suficiente para expulsarlo.

A criterio de Lorenzana, otra de las causas del declive del FMLN fue no rechazar conductas antiéticas e irresponsables en la gestión pública, como el caso del expresidente Mauricio Funes, quien acumula ya cuatro órdenes de captura por casos de corrupción.

En septiembre de 2016, el Gobierno de Nicaragua le dio "asilo político" a Funes, en medio de un proceso judicial por enriquecimiento ilícito. El secretario general del FMLN, Medardo González, aceptó que le recomendaron no regresar al país.

"Efectivamente, no haberse deslindado de la conducta del expresidente Funes, porque para la población, en el imaginario de la población, actuó de manera incorrecta. No haberse deslindado de las conductas corruptas, la gente no lo vio bien; por el contrario, la gente lo ve como una protección de parte nuestra, y eso marca un castigo", sostuvo Lorenzana.

Desde Nicaragua, Funes escribió en su cuenta de Twitter que no esperaba otra actitud de un funcionario "tan pusilánime". "Él olvida que yo no fui el causante de la crisis fiscal y menos del estancamiento de los programas sociales. Yo no fui tampoco el que nunca supo comunicar los logros del Gobierno", escribió ante las declaraciones de Lorenzana.

Además, dijo que no ha sido condenado y le recomendó a Lorenzana hacerse cargo de la "pésima gestión como secretario técnico y de comunicaciones".

Culpar a otros

La cuenta en Twitter del FMLN y de Radio Maya Visión distribuyeron una publicación del Grupo Maíz sobre las razones de la derrota electoral. Señalan que el Gobierno y el FMLN se vieron afectados por estrategias "reaccionarias" de Estados Unidos, como son las campañas "antipartido", "ni izquierda ni derecha " y "todos son corruptos".

Asimismo, responsabiliza al ex fiscal general Douglas Meléndez por "publicitar" casos de corrupción sin resolverlos jurídicamente. También, lamentan una campaña de invisibilización de las "buenas obras del Gobierno".

Culpa también a los partidos de derecha y otros sectores por bloquear las finanzas y obligarlos a tomar medidas antipopulares; se responsabilizan por no enfrentar a la oligarquía para cumplir con las expectativas de cambio, algo que dice que aprovechó Bukele, quien tuvo la habilidad de desvincularse de Antonio Saca. Grupo Maíz indica que algunos funcionarios fueron absorbidos por protocolos del sistema, contradiciendo el proyecto popular.