Lorenzana justifica veto a prohibición de venta de islas

El secretario de comunicaciones de la presidencia, Roberto Lorenzana, defendió ayer que el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, haya vetado la reforma al Código Civil en la que los diputados de la Asamblea Legislativa prohibieron la venta de la islas, islotes o cualquier otro territorio insular que esté dentro de los límites que componen la república a extranjeros.

En la plenaria del pasado 24 de agosto se aprobó la reforma para agregar el artículo 574-A con 46 votos, en el marco en que se investiga la posible venta de las islas Perico y Periquito, ubicadas en el golfo de Fonseca, a empresarios chinos.

Al respecto del veto, Lorenzana dijo: "Es un tema estrictamente jurídico; en El Salvador hay libertad de contratación y no se puede violar esa libertad constitucional. Si usted tiene una propiedad en un lugar determinado, no está prohibido en El Salvador venderla a ningún nacional o a ningún extranjero. Al menos la Constitución no lo establece".

Considera que, de haber sancionado la reforma, se habría cometido una inconstitucionalidad. "Usted tiene el legítimo derecho a vender a quien quiere si es dueña y si la otra persona llena los requisitos. La Constitución no prohíbe que se venda a extranjeros", reiteró.

Los diputados de la comisión de economía que dieron el dictamen favorable para la reforma expresaron su preocupación por la venta de las islas, y que eso "podría derivar en una pérdida paulatina de la soberanía e independencia del país en manos extranjeras".

Mientras que Lorenzana sostiene que los propietarios tienen derecho a vender. "No es territorio, es propiedad", dijo. Y que para cambiar eso los diputados tendrían que hacer una reforma a la Constitución.