Lorenzana señala a diputados prorrogar subsidio a buseros

El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, se alejó de la recomendación del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, de quitar o revisar el subsidio al transporte público, y responsabilizó a los diputados de la Asamblea Legislativa (31 son del FMLN) de dar prórrogas para que los empresarios sigan recibiendo la compensación económica para que no aumenten las tarifas al servicio.“Nosotros no estamos moviendo ese tema. Es un tema que la Asamblea aprobó en diciembre del año pasado. Más allá de que sí creemos nosotros que el subsidio debe llegar a la gente, no a las empresas, el subsidio debe llegar al consumidor, debe llegar a la persona que se monta a un bus, a quien lo necesita. Pero nosotros tenemos conocimiento de que muchas empresas reciben subsidio y no tienen (unidades) o salen una vez al día; por eso es que el subsidio a las empresas no es lo mejor, pero desgraciadamente la Asamblea lo ha prorrogado en diciembre del año pasado”, señaló el funcionario en la entrevista de Canal 10.La semana pasada el titular de Hacienda recomendó revisar la entrega del subsidio porque considera que el dinero tendría mejor uso en otros destinos, en lugar de estarle dando a los empresarios del transporte.El Gobierno entrega anualmente cerca de $35 millones en concepto de pago de subsidio, según el tipo de unidad que tienen. Por los buses se desembolsan $400 y por los microbuses, $200. El SITRAMSS también está dentro de este beneficio, pero se da según pasajero movilizado. En los años, los diputados han dado prórrogas con la idea de que las unidades de transporte instalen las máquinas contabilizadoras de pasajeros, pero nunca lo hacen.