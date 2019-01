Los Acuerdos de Paz ya dieron lo que debían dar"

Los candidatos a la presidencia por el partido VAMOS, Josué Alvarado y Roberto Rivera Ocampo, aseguran que "comenzar de cero" no es solo el más reciente exhortación a la población, sino que debe ser la apuesta del país luego de que tras 27 años de la firma de los Acuerdos de Paz no existe una paz social, debido a los altos niveles de violencia, que permita, entre otras cosas, seguridad ciudadana, el crecimiento económico e inversión social.

Para ambos es el momento de buscar acuerdos nacionales que permitan fortalecer las instituciones del Estado para una verdadera lucha contra la delincuencia y que, además, permita mayor inversión para así dinamizar la economía. Según dicen, en ese sentido es que han lanzado su propuesta política.

Como fórmula han asegurado que las propuestas están basadas en la realidad del país. ¿Hacia dónde apuntan estas propuestas?

J. Alvarado: A dar respuesta a lo que la gente nos está diciendo en la calle o en los sectores que hemos caminado. En territorio oímos las necesidades, y sabemos que en prioridad está la violencia, la inseguridad y la molestia por las deficiencias en el sistema de salud, de educación, el empleo es otro de los factores que nos dicen. Basados en esos puntos es que hemos tomado acciones para dar respuestas prontas una vez que tomemos el Gobierno.

¿Cómo trabajar para cambiar esas percepciones de que hay falta de empleo, inseguridad, estancamiento económico?

R. Ocampo: lo que hemos percibido es que el sistema educativo, el sistema de salud, la institucionalidad democrática, entre otros, ya toparon, ya dieron lo que tenían que dar, y esta es la oportunidad de comenzar de cero. Es decir, vamos a replantearnos todo; a refundar el Estado, si es necesario; porque los resultados están a la vista. En tema de inseguridad y violencia se ha reducido en dos homicidios, pero eso no es lo que tranquiliza a la gente. Las mamás tienen miedo de mandar a sus hijos a la escuela. Ese es un primer tema al que debemos apostarle. Tenemos que pacificar el país.

¿Bajo qué criterios se buscaría esa pacificación: reinserción, prevención, represión, mano dura?

R. Ocampo: es mucho más amplio que eso. Debemos llegar a acuerdos. Creemos que los Acuerdos de Paz ya caducaron, ya tenemos casi 30 años de venir caminando en algo que fue un acuerdo entre partidos políticos y no entre los miembros de una misma sociedad. Esa es nuestra apuesta, sentarnos, liderar, dialogar, ese proceso de diálogo por la paz y hacer la mayor inversión social en la historia de este país, porque el Estado debe llegar al territorio y quedarse. No solo dar un pasón con tanquetas, sino que debe quedarse y hacer lo que le corresponde. A eso nos referimos con comenzar de cero.

J. Alvarado: como decía Roberto, se salió de una guerra y los participantes de esa guerra todavía están en la dirección o participando de la conducción del país, y eso no ha permitido pasar la página de esa guerra; y nosotros creemos que es tiempo de que podamos refundar el Estado y que la guerra tiene que quedar completamente en el pasado. Este es el momento de dar oportunidad a personas que no han estado en ese pasado para que podamos escribir nuevas páginas en el país. Es necesario que este país pueda tomar camino en el que sepamos que nadie está por encima de la ley, sino que nos sometemos a la ley; y sobre eso queremos dar ejemplo de que la ley se tiene que cumplir por todos.

En todo este contexto, ¿cómo toman el llamado que fue hecho por un candidato a salir a las calles en caso de que los resultados de la elección no se den a su favor?

J. Alvarado: totalmente negativo. Es algo que no debería estar pasando. Y la población debería rechazar a todo tipo, partido o individuo que está tratando de estimular la violencia a toda nivel en el país. Por eso existen las instituciones para poder presentar desacuerdos o cosas que no están bien, se deben presentar y demandar ante la Fiscalía (General de la República) y buscar, así que sea la justicia y no nosotros con grupos de personas. Este tipo de actos solo fomenta el odio y la división como país. Como VAMOS estamos claros que el trabajo que tenemos por delante es fuerte y queremos promover la pacificación de este país. Que haya candidatos haciendo estos llamamientos es reprochable.

Se dice que actualmente los ingresos por recaudación fiscal del país no son los mejores. ¿Se puede cambiar esta situación que vive el país con lo que hay en tema de recaudación?

R. Ocampo: lo que hay que preguntarse es si los ingresos que hay se están invirtiendo de manera adecuada. Yo creo que hay un tema de ineficiencia, de despilfarro. Hay todavía mucho gasto superfluo en el presupuesto. Siempre va a hacer falta dinero, pero consideramos que no es justo pedirle a la población que haga un sacrificio adicional a todo lo que ya está haciendo, porque muchos pagamos impuestos por servicios que no utilizamos, como el impuesto a la seguridad, y es responsabilidad del Estado brindarnos seguridad; al impuesto de guerra en los combustibles no le vemos sentido. Entonces estamos revisando qué impuestos no están arrojando resultados y además representan un freno a la economía. De lo que sí estamos claros es que si resolvemos el problema de la inseguridad, gradualmente, vamos a tener la posibilidad de traer más inversión y la gente va a poder salir a trabajar más tranquila.

Otro tema a resolver es el bajo nivel educativo que tenemos como país. Esa es otra barrera para traer más inversiones y que nuevos rubros comiencen a desarrollarse. Y otra barrera es el mismo Gobierno, que es visto por los empresarios, emprendedores como una barrera para el crecimiento.

Desde distintos sectores se habla de crecimiento económico. Unos dicen tres puntos, otros dicen cinco, pero para ustedes ¿cuál es la meta propuesta?

R. Ocampo: nosotros tendríamos que duplicar el crecimiento actual que va a andar entre el 2.5 o 3 %, pero eso no va a ser suficiente. Pero para crecer hay que ajustes al nivel de gasto. Entonces, una combinación equilibrada entre reducción del gasto y crecimiento económico es la fórmula que todo mundo busca. Lo importante de nuestro gobierno es que nosotros, Josué y yo, estamos acostumbrados a comenzar de cero. Entonces sabemos cómo hacer algo que en principio todo se ve mal.

¿Son del pensamiento de que no se deben crear nuevos impuestos?

J. Alvarado: vamos a revisar, y ya tenemos algunos impuestos que creemos que no se deben estar cobrando a los salvadoreños, porque creemos que afectan mayormente a la gente más necesitada en su canasta básica de alimentación. No somos de los que pensamos que vamos a imponer más impuestos. Lo que sí estamos trabajando es por hacer un buen uso de cada centavo que llegue a las arcas del Estado. Eso marcará diferencia porque creemos que ahí hay una gran cantidad de dinero porque hay un despilfarro. Las inversiones que se hacen deben ser analizadas y pensadas en el beneficio que deben dejar a la población, y en esa parte creemos que podemos hacer ajustes, porque no es posible que en estos últimos años haya habido más ingreso al Estado por impuestos y tengamos los déficits que se están teniendo.

R. Ocampo: creo que el tema de los subsidios es otro rubro en el que se debe poner atención. Nosotros hemos sido tajantes y queremos reorientar ese subsidio al usuario que realmente lo necesita.

¿De qué manera se puede hacer?

R. Ocampo: hay público usuario del transporte como estudiantes, madres solteras, adultos mayores que son personas que realmente necesitan del subsidio. El empresario del transporte público tiene que adaptarse a un mercado que tiene que ser competitivo y si él quiere ser competitivo tiene que brindar un servicio de calidad. Esas van a ser nuestras exigencias. El transporte público debe ser inclusivo y no limitar el acceso a aquella persona que tenga algún tipo de discapacidad. También está otra parte que sería usada para ampliar la parte de financiamiento que necesita el empresario para tener unidades adecuadas que vamos a exigir que no son otros que cualquier usuario requiera para subirse a un bus.

Desde su candidatura se ha manejado que son figuras nuevas en la política, pero Josué ya tuvo una postulación para diputado en 2015. ¿Borró esa experiencia de su vida o por qué asegura que no tiene pasado político?

J. Alvarado: para mí fue un corto tiempo en el cual buscando ver qué se podía hacer en este país tuve que participar de un partido político porque lo exige la ley. No he tenido participación como militante con ningún partido. Además, cuando decimos que no tenemos pasado político es porque no hemos sido servidores públicos. Para lo que sí me sirvió esa experiencia es para aprender cómo están conformados los partidos políticos, y de ahí es que pienso que no tenía espacio para estar en ningún partido y dimos paso a crear VAMOS.