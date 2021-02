Los Encuentros, donde la educación no se encuentra

Los Encuentros es una comunidad de unas 15 familias -situada en el límite entre el municipio de Tapalhuaca, al que pertenece, y el de San Francisco Chinameca- donde no hay servicios de energía eléctrica ni de agua potable, y la calle que conecta a ambos municipios es una serpentina empedrada y polvosa, con muchos baches, a la par de un barranco.

Sus habitantes recuerdan que, desde que tienen uso de razón, nunca han tenido energía eléctrica, se han alumbrado a puro candil y no ha sido sino hasta hace poco más de una década que menos de la mitad de las familias consiguieron un pequeño panel solar, que no es suficiente para garantizar la tan cacaraqueda Educación Multimodal (o a Distancia) que el Gobierno afirma llega a cada rincón de El Salvador, ya sea por televisión, por radio, por medio de un dispositivo electrónico o por guías.

La realidad de Los Encuentros, sin embargo, es que la educación no se encuentra si no se camina, a diario, una hora, como mínimo, esa serpentina empedrada y polvosa, o lodosa en tiempos de lluvia.

La escuela más cercana, a media hora a pie, solo si caminás muy rápido, situada en el cantón San Antonio Panchimilama (del lado de Chinameca), ni siquiera ofrece parvularia, mucho menos bachillerato. Solo funciona para estudiantes de primero a sexto grado.

"Nos agarran a los niños desde los siete años, para primer grado. Los consideran a los niños, porque comprenden que es un gran sacrificio llevarlos todos los días a estudiar parvularia hasta el pueblo de Tapalhuaca o hasta el pueblo de Chinameca", contó Julio René Valladares, un agricultor padre de dos adolescentes y de una niña, quien explicó que el trayecto a pie es de entre una hora y una hora y media para llegar a cualquiera de los dos lados.

Los páneles solares que tienen solo algunas familias de Los Encuentros datan de hace más de una década y las baterías se están arruinando.

Su hijo mayor, que ahora tiene 19 años, intentó en su momento seguir el séptimo grado en la escuela de Tapalhuaca, pero se rindió: desayunar en la madrugada y luego caminar una hora le daba vómito, pero si no desayunaba, después le daba hambre, le dolía el estómago, se mareba. Un día de agosto me dijo: ‘Ya no tengo voluntad de caminar’. Mi otro hijo (de 15 años) también lo dejó, porque con lo de la pandemia, cerraron la escuela y yo solo tengo un celular chiquito", anotó.

El celular de Julio, quien apenas cursó hasta segundo grado, es de los primeros que salieron al mercado, de teclas, sin pantalla táctil; con él, no podría, aunque tuviera energía eléctrica para cargarlo y un poco de dinero para poner recarga de Internet con lo que gana vendiendo hortalizas, utilizarlo para las clases en línea.

“Aquí el gran problema es que no tenemos energía eléctrica. Y dicen que van a dar computadoras, pero aquí no hay dónde cargarlas”.

Irma del Carmen, madre de familia afectada.

Consultado sobre las famosas guías didácticas, dijo que es él quien camina cada 15 días para ir a recogerlas, en un afán porque su hija menor, en cuarto grado, siga estudiando.

Hace más de una década, en Panchimilama, una ONG llegó a instalar paneles solares, pero cuando el alcalde de Chinameca les instaló energía eléctrica, algunas familias de Los Encuentros lograron que se los regalaran ya usados. Pero las baterías ya se están arruinando, ya se las cambiaron una vez hace un par de años, con ayuda de su alcalde, el de Tapalhuaca. El desembolso fue de unos $450 por cada una, pero ya no funcionan igual.

"Yo ya ni quería mandarlo a él a clases", manifestó Francisca Montoya, refiriéndose a su hijo Francisco, quien cursa primer año de bachillerato en Tapalhuaca. "Le dije al director que ya no lo podía mandar. ‘¿Por qué?’, me dijo. Porque no podemos cargar el celular. ‘No, pero venga a cargarlo aquí a la escuela’, me dijo. Decirlo es fácil, pero está lejos", agregó.

Francisca logró uno de esos paneles. Pero hace pocos meses la batería hizo corto circuito. Desde entonces, le advirtieron de no cargar allí ningún teléfono celular, por lo que la única opción que le queda es la misma de todos los demás: caminar. Caminar media hora hasta Panchimilama o una hora hasta Tapalhuaca o Chinameca y pagar $0.25 para cargar hasta el 100% la batería del celular.

“En Panchimilama solo hay una maestra para primero a sexto grado. Son como 42 alumnos. Nos dijo que si tenemos dudas le llamemos, pero a veces ni nos contesta”.

Blanca Estela Pérez, madre de familia afectada.

Pero la solución sigue siendo insuficiente, porque algunas clases son por medio de videollamadas y así la carga se termina en dos horas. En otras palabras, su hijo solo recibe clases de 7 a 9 de la mañana, porque no alcanza la batería del móvil para completar la jornada que termina hasta pocos minutos antes del mediodía.

Sin agua potable. Sin energía. Sin una buena calle. No solo sufren los estudiantes. Sus padres casi tienen que rogarle a algún motorista que les haga aunque sea el viaje con los canastos de las ventas hasta el pueblo. No cobra barato. Pagan hasta $15 el viaje solo de ida. El regreso es, a ley, a pie, hayan o no hayan vaciado sus canastos.

Elmer y Katherine señalaron que aunque las baterías de sus celulares estén cargadas al 100%, solo logran dos de las cinco horas de clase, porque se les descarga rápido.

Solo promesas

“Ya está la carpeta técnica”, les dijo el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez, pero la calle que une a San Francisco Chinameca con Tapalhuaca sigue siendo de polvo y piedras. La Prensa Gráfica solicitó una entrevista con el actual alcalde, José Nelson Quezada, para preguntar por los proyectos de energía, agua potable y calle, pero no hubo respuesta.