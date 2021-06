Los altavoces del gobierno

El gobierno de Nayib Bukele tiene un enfrentamiento abierto contra los periodistas; o, al menos, con los que hacen preguntas que incómodan su gestión. Demostrado quedó en el discurso del pasado 1.º de junio en la Asamblea Legislativa, luego del cual personal de Casa Presidencial impidió que los periodistas pudieran abandonar el Salón Azul al finalizar la sesión solemne para abordar funcionarios. Solo los medios oficiales tuvieron acceso a ellos.

A lo anterior se suman las negativas que el GOES establece cuando medios no afines realizan peticiones de entrevistas a funcionarios. Sin embargo, hay una serie de programas de opinión, tanto de radio como de televisión, a las que el oficialismo no se niega para permitir la presencia de sus funcionarios.

En febrero de este año, LA PRENSA GRÁFICA publicó el trabajo de monitoreo "La otra campaña", en el que se vio la manera en que el GOES puede manejar la agenda de temas de la opinión pública gracias a que tiene más presencia que cualquier otro sector de la sociedad en las entrevistas de radio y televisión.

A esa fecha, en las once entrevistas monitoreadas, el Ejecutivo sumaba 496 entrevistas. Quien más se le acercaba era la Asamblea Legislativa, con 210.

Las entrevistas monitoreadas abarcaron: Frente a Frente, de la Telecorporación Salvadoreña (TCS); Hechos AM y Hechos PM, de Canal 12; Diálogo con Ernesto López, de Canal 21; y Debate con Nacho, de Canal 35; y República, de Canal 33. Luego, en radio, se rastreó Buenos Días, Sonora, de Radio Sonora ; Punto de vista y Las cosas como son, de Radio YSKL; Voces en contacto, de ARPAS; A primera hora, de Radio 102.9; Pencho y Aída, de Radio Fuego; y la entrevista de Diana y Tony, de Radio Punto 105.

Pasadas las elecciones, este medio continuó dicho monitoreo y lo amplió para cubrir un año de registro. La diferencia es que esta vez la búsqueda de datos se centró únicamente en el Ejecutivo, para ver quiénes son los perfiles predominantes para transmitir el mensaje que el Gobierno desea a la población.

Alabi, la estrella

Así, a lo largo de su segundo año de gobierno, el GOES brindó 595 entrevistas en los 11 programas de entrevistas monitoreados. Vale mencionar que estas no incluyen las de Noticiero El Salvador y Entrevista AM, ambas transmitidas por el oficialista Canal 10 y las cuales fueron lanzadas en noviembre del año pasado.

Con datos en mano, el funcionario del gobierno de Bukele que más tiempo ha dedicado a entrevistas es el ministro de Salud, Francisco Alabi. De junio de 2020 hasta mayo de 2021 el funcionario, investigado por irregularidades en el manejo de la pandemia, participó en 85 programas de opinión. Eso representa casi la quinta parte de todas las entrevistas.

Puesto más en contexto. Si Alabi participó en 85 espacios de opinión, significa que va a un ritmo de, al menos, una entrevista por semana; y con algunas semanas en las que asiste a dos. Y posiblemente a tres, si se agrega cuando asistió a las mencionadas entrevistas oficialistas.

Eso le permitió al ministro de Salud expresar la narrativa del "país que mejor manejo la pandemia y ejemplo en el mundo", que el Gobierno ha enarbolado como un mantra.

Nadie se acerca siquiera a los números de Alabi. El segundo funcionario del gobierno más frecuente en entrevistas de opinión es el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, quien participó en 46 espacios de opinión.

Rodríguez ha sido uno de los más cuestionados por el manejo de los fondos con que se construyó la fase 3 del Hospital El Salvador, que acabó convertida en el megacentro de vacunación contra el covid-19.

Luego, por debajo de los que podrían considerarse los dos funcionarios estrellas del gobierno, aparece un bloque donde la cantidad de entrevistas se reparte de manera más equitativa: Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, con 26; Juan Pablo Durán, presidente de BANDESAL, y René Merino Monroy, ministro de Defensa, ambos con 24; Rolando Castro, ministro de Trabajo, con 22; Rubén Alemán, presidente de ANDA, con 20; y la jefa de gabinete Carolina Recinos, quien recientemente fue incluida en una lista elaborada en Estados Unidos sobre funcionarios involucrados en casos de corrupción.