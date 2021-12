"Los autoritarios se copian muchas cosas, lo que estamos viendo en El Salvador lo vimos antes en Nicaragua": APES

Las vulneraciones contra la prensa en El Salvador registradas durante el 2021 casi duplican las del 2020, advirtió este viernes el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) César Fagoaga.

De acuerdo con datos del centro de monitoreo de la APES, activo desde el 2018, las agresiones documentadas hasta el 16 de diciembre de este año suman 216 casos, frente a los 125 del año anterior.

"El problema es que cuando alimentás el discurso de odio contra la prensa, se comienza a cruzar la línea roja... pueda que alguien se la crea y sienta la libertad, por ejemplo, de abofetear a un periodista", dijo Fagoaga, respecto al discurso oficialista en detrimento de los medios de comunicación independientes, y recordando el caso ocurrido el 7 de julio pasado contra el periodista Jorge Beltrán Luna durante una cobertura.

"El policía lo golpeó en el rostro y le dijo: 'es que ustedes están contra nosotros'... es peligroso que desde el oficialismo se alimente este discurso", advirtió.

Fagoaga consideró que "los (gobiernos) autoritarios se copian muchas cosas" y que "cosas que estamos viendo en El Salvador las vimos antes en Nicaragua".

Sin embargo, dijo que ve con optimismo el ejemplo de la prensa nicaragüense, que contiúa haciendo su trabajo pese a los ataques, porque están conscientes de la importancia de este para el retorno de la democracia.

"Cuando la democracia está en riesgo, más le toca actuar (al periodismo)", manifestó. Señaló que en El Salvador se ha visto "un despertar de investigaciones periodísticas".

Destacó que "el periodismo de investigación siempre ha sido mal visto por el poder" pero que el trabajo del periodista es fiscalizar. "Siempre se van a sentir incómodos de rendir cuentas y nosotros estamos obligados a pedir que rindan cuentas", dijo.

Cuestionó que el oficialismo arremeta contra las publicaciones que señalan corrupción en la administración, mientras citan investigaciones periodísticas contra anteriores gestiones.

"Sin las investigaciones periodísticas del pasado, la bancada cyan no tendría de qué hablar... ¿Estamos en contra del periodismo o de que nos señalen como corruptos?", manifestó.

Respecto a las declaraciones del asesor jurídico de la Presidencia Javier Argueta, quien sugirió a funcionarios sancionados por corrupción por Estados Unidos a actuar legalmente contra la prensa por daños al honor, Fagoaga considera que no son palabras dichas desde la ignorancia de las leyes, sino de la "malicia". "Uno esperaría más sensatez de los funcionarios", dijo.

Destacó que en El Salvador existe la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta, pero esta no ha sido utilizada por ningún funcionario pese a los ataques contra los periodistas.

"Lo que se busca es perjudicar a la prensa y al periodismo. Las declaraciones tienen dos intenciones: que dejemos de hablar de lo verdaderamente importante... recordar que en esta administración, como en otras, como la de Funes, se negoció con pandillas, hay un Gobierno que ha negociado con criminales que le han causado muchísimo daño a El Salvador. Es una realidad, la gente que confió en esta administración debería sentirse ofendida. Se ha querido cambiar la narrativa para hacer ver que las sanciones (de EUA) están motivadas por investigaciones periodísticas, y eso es bien interesante. En El Salvador ya sabíamos de esto porque el periodismo informó, dió documentos del mismo Gobierno; pero Estados Unidos tiene su propia investigación, no es cierto que se base únicamente en investigaciones periodísticas", dijo Fagoaga.