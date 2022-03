"Los buses y microbuses son propiedad privada y esos el Estado no puede intervenirlos", Portillo Cuadra sobre confiscación de unidades a Catalino Miranda

El diputado y jefe de fracción del partido ARENA, René Portillo Cuadra, se refirió está mañana en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) al caso del decomiso de unidades al empresario del transporte, Catalino Miranda.

Portillo Cuadra aseguró que el Gobierno de Nayib Bukele hizo lo correcto en que se haga cumplir a los transportistas que cumplan con la tarifa establecida, sin embargo, enfatizó que esto lo tuvo que haber hecho desde el primer día que inició su mandato y que la forma en que ha manejado el caso de Miranda ha sido cuestionable.

"En el caso del transporte colectivo, es de decirlo con claridad, el Gobierno hizo algo muy bien: obligó a los cobradores y motoristas del transporte colectivo a devolverle a los ciudadadanos lo que le habían cobrado de más. Hizo lo correcto. Los mecanismo que usó para poder valer esa medida fueron cuestionados, pero la medida en sí de que no se le esté cobrando más allá de la tarifa lo hizo muy bien, quizá dos años 10 meses tarde porque las herramientas legales para que se cumpliera la tarifa lo debió haber hecho desde el primer día de gobierno, porque las reformas que nosotros aprobamos el domingo no tienen absolutamente nada que ver con la potestad que el Gobierno tiene para hacer cumplir la tarifa de transporte colectivo", dijo el diputado.

Portillo Cuadra señaló que si bien es cierto que hay que hacer cumplir las leyes pero se deben cumplir con los procedimientos, lo cual no se hizo en el caso de Catalino Miranda y se saltaron el debido proceso.

"Sí hay que hacer valer las medidas y las leyes pero hay que cumplir los procedimientos. Eso es bien importante porque en un Estado de derecho los procedimientos determinan la forma democrática de cómo se toman las decisiones, tanto de forma gubernamental, como en la relación entre gobernantes y gobernados. Es importante que se respete la Constitución y las leyes", indicó.

Además, aseguró que el Gobierno solo tiene potestad sobre las líneas de concesiones y circulación de las rutas del transporte público, más no de las unidades ya que estas son propiedad privada.

"Las unidades, los buses y microbuses son propiedad privada y esos el estado no puede intervenirlos. Sí puede intervenir las líneas de concesiones y circulación, pero no puede tomar sin una orden judicial, sin un debido proceso no puede tomar las unidades de transporte colectivo porque si ahora es así con el transporte colectivo mañana puede ser con los taxis que también tienen un permiso para circular y el Estado le va decir al taxista ´traigame su taxi´ o manda a la policía, lo interviene, lo incauta y que lo maneje un policía o un soldado", dijo.

"Ese tipo de procedimiento es cuestionable porque nuestra Constitución señala que la confiscación está prohibida, ya sea como una pena o en cualquier otro concepto. ¿Qué signifca eso? que bajo cualquier forma que quiera ser disfrazada la conficación está prohibida", agregó.

Portillo Cuadra mostró su preocupación ya que el accionar del Gobierno con Catalino Miranda marca un precedente y esto, según dijo, podría repetirse con otro tipo de empresa.

"Y al final no se trata del señor Catalino Miranda sino que se trata del respeto al Estado de Derecho porque si ahora se hace con un empresario, que por cierto están mal vistos los empresarios del transporte, después se puede hacer con una empresa, con un canal de televisión, con un taxi, con un Uber, se puede hacer con cualquier cosa", señaló.

El diputado reiteró que la intención del Gobierno ha sido buena ya que algunas de las medidas implementadas para paliar los efectos de la crisis económica ya habían sido propuestas por su partido pero que "lo que hizo bien con una mano lo deshizo con la otra" ya que "cuando confisca y militariza ahi desnaturaliza lo bueno que había hecho".