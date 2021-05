Los casos que podrían caerse con la nueva Fiscalía

Expectantes. Así se encuentran especialistas y representantes de la sociedad civil con la designación de Rodolfo Delgado como nuevo fiscal general de la República, luego que este fuera elegido con 64 votos de la bancada oficialista (Nuevas Ideas) y algunos diputados afines al Ejecutivo.

La llegada de Delgado a la Fiscalía puede provocar, según los expertos, que muchas investigaciones que estaban en curso se detengan y no finalicen. Durante la administración del exfiscal Raúl Melara ordenaron intervenir unos "13 objetivos", entre instituciones del Estado y proveedores, por indicios de corrupción cometidos durante la pandemia.

Esa acción, iniciada en noviembre del año pasado de acuerdo con Melara, respondió a los avisos de posibles irregularidades en las compras presentadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

Las investigaciones hasta el mes pasado seguían su curso. Sin embargo, con Delgado la realidad puede ser otra. Sectores de la sociedad civil expresan su preocupación porque al frente de Fiscalía está una persona vinculada con el Ejecutivo.

" Han intentado esta operación de destituir al fiscal anterior y nombrar un nuevo fiscal porque saben que este Gobierno es acusado de corrupciones", dijo recientemente Andreu Oliva, rector de la UCA.

Procesos abiertos

Existen procesos que ya se encuentran judicializados. De acuerdo a una publicación de la Revista Gato Encerrado, el propio fiscal Rodolfo Delgado tiene abierto un proceso por violencia intrafamiliar y su caso se encuentra en el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.

Delgado no es el único que está siendo procesado y que es vinculado con el actual Gobierno. El youtuber Roberto Silva, quien apareció en la últimas elecciones con una credencial de la Radio Nacional de El Salvador, enfrenta dos procesos por delitos contra la mujer, por los cuales la Fiscalía ya lo acusó.

También están siendo procesados empleados del MINSAL que están vinculados al ataque armado en el que fueron asesinados dos militantes del FMLN, el pasado 31 de enero.

Sobre el papel que debe tener el nuevo fiscal, el director de Litigio Estratégico de Cristosal, Abraham Ábrego, espera que se garantice un efectivo acceso a la justicia.

"Puede haber peligro, sobre todo en aquellos casos donde puedan estar involucrados personeros del Gobierno y que por la falta de independencia del fiscal se busque que estos casos queden en la impunidad, es una posibilidad", señaló.

Pero enfatizó que no todo depende de la actuación del fiscal, sino también de la actuación de los jueces.

Procesos que pueden verse afectados con La nueva fiscalía

Existen casos que se cree que hasta han sido olvidados por parte de la fgr:

1- Fiscal señalado por violencia intrafamiliar

El nuevo fiscal general, Rodolfo Delgado, electo recientemente por la Asamblea Legislativa, tiene un proceso abierto en el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres. Según una publicación de la Revista Gato Encerrado, Delgado enfrentó la audiencia preliminar en su contra el 24 de marzo de este año. En la resolución decretaron que el fiscal fuera enviado a juicio, pero aún no existe fecha para la realización de la vista pública. La víctima del caso y su grupo familiar, por órdenes de la jueza, gozan de medidas de protección debido a los hechos de violencia psicológica y económica que presuntamente cometió Delgado.

2- Investigaciones por compras irregulares

La Fiscalía solicitó este año, según una investigación periodística, información al Ministerio de Justicia de España por las sospechas de “negociaciones ilícitas en las compras hechas en 2020”. La revista Factum dio a conocer que la Fiscalía solicitó información del empresario español Francisco Javier Sánchez-Brunete Herraiz , quien es el único administrador de Javi Performance Parts SL, una empresa de venta de repuestos que vendió al Ministerio de Salud (Minsal) insumos médicos por $12 millones. Además, Fiscalía investigaba la compra de servicios de alimentación a la excuñada de la comisionada presidencial Carolina Recinos, Blanca Judith Meléndez, por un monto de $549,359.41.

3- Investigaciones realizadas contra Pablo Anliker

En septiembre de 2020 la Fiscalía General de la República informó que investigaba la transferencia de fondos entre partidas presupuestarias que realizó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para adquirir una reserva de granos básicos en el extranjero. La irregularidad consiste en que el MAG, entonces dirigido por Pablo Anliker, desvió $23.4 millones de una partida para salarios con el fin de comprar granos básicos. Luego solicitó al Ministerio de Hacienda cubrir lo faltante con un préstamo. Fiscalía pidió copia del expediente, pero ya no ha comunicado avances. Anliker dejó el cargo de ministro recientemente, pero luego fue puesto como viceministro del mismo ramo.



4- Ataque y asesinato de militantes del FMLN

Este es un proceso que se ha llegado a considerar como “abandonado” de parte de la representación fiscal. El juez que ventila el caso ha señalado que la Fiscalía no ha presentado la autopsia del principal acusado y tiene otras entregas pendientes. No han entregado un video en el cual se muestra que la persona que transportaba al agente herido no fue trasladado al hospital Rosales. El juez considera que el proceso se encuentra “estancado”, pero que el tiempo está corriendo. “Si Fiscalía no se pone en acción, después va a estar reclamando y es culpa de ellos”, dijo recientemente el juez. El Ministerio Público ha solicitado una posible ampliación para el proceso de investigación. Han pedido al menos tres meses.

5- Proceso contra el youtuber Roberto Silva

Dos procesos abiertos en diferentes juzgados tiene el youtuber Roberto Silva. El primer caso es por expresiones de violencia y difusión legal de información. Daniela Genovez, candidata a diputada, fue víctima junto a Karina Sosa, la diputada para el Parlacen, de expresiones de violencia por parte de Silva. Ellas denunciaron el pasado 7 de marzo a Silva por expresiones de violencia realizadas en videos que el acusado compartía en su canal de Youtube y en redes sociales.

El segundo caso está en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, el cual decretó la instrucción contra el youtuber por el delito de “desacato”. Según Fiscalía, este señalamiento se da por un hecho ocurrido el 5 de marzo de 2020 en donde Silva arremetió en contra del exdiputado por el FMLN, Jorge Schafik Hándal. Silva es relacionado a personas del actual gobierno.