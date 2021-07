Los cinco "nuevos" rostros de la Corte Suprema

La Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia realizará hoy una sesión extraordinaria para distribuir a los cinco nuevos magistrados en las salas que conforman el Órgano Judicial, a pesar que, según los especialistas, el proceso por el cual se eligió a estos cinco miembros está plagado de ilegalidades y que puede incluso ser catalogado como inconstitucional.

"Lo que sucedió es que rompieron el proceso legislativo de elección de magistrados que configura el Reglamento de la Asamblea Legislativa, lo que implica un vicio de inconstitucionalidad, solo que no hay un tribunal independiente que conozca esta infracción", dijo Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, tras conocer el proceso por el cual se eligieron a los nuevos magistrados.

Reelegido. Momento en el que el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, juramenta a Óscar López Jerez como presidente de la CSJ, por el período 2021-2024.

Escobar hizo referencia a que, aunque el proceso haya sido ilegal, es por ahora imposible recurrir a la Sala de lo Constitucional para que este sea revertido, pues el máximo tribunal lo dominan por ahora cinco magistrados impuestos por la Asamblea Legislativa, con votos del oficialismo, el pasado 1 de mayo.

Los expertos también criticaron el dictamen que mantiene en el cargo de presidente de la CSJ al magistrado Óscar López Jerez, pues este había sido movido de la Sala de lo Civil a la Constitucional el 1 de mayo, de forma impuesta por la nueva Asamblea Legislativa, y su período abarcaba del año 2015 al 2024.

Pero la noche del 29 de junio el pleno lo "reeligió" para otros tres años como presidente de la Corte, lo cual no era posible, legalmente. "Él (Jerez) fue electo para un período determinado en una sala concreta. Y por tanto no puede ser extendido su mandato o reelecto, porque para serlo tendría que haber provenido de un listado tal como lo establece la constitución de la república, proveniente de CNJ", analizó la abogada constitucionalista Ruth Eleonora López.

"Lo que pasa es que hubo un abuso de derecho. Ni la constitución ni ninguna norma secundaria avala lo que hicieron los diputados. Hay que recordar que el magistrado López Jerez no fue electo en 2015 para la sala de lo constitucional, no tendría porque ser removido a la Sala, no se puede estar pasando un magistrado a otra cuando no fue electo para esta. Tampoco aparecía en ningún listado ni de asociaciones ni del CNJ para esta elección de este año", opinó la también abogada Marcela Galeas, quien tachó la acción como un "fraude constitucional".

CINCO NUEVOS

Los magistrados elegidos el 29 de junio fueron Sandra Chicas, José Clímaco, Miguel Flores Durel, Alex Marroquín y Enrique Portillo.

Los diputados de la Comisión Política argumentaron que, contrario a procesos anteriores, los cinco salieron de la lista propuesta por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), pero organizaciones como el movimiento Ciudadanos por una Corte Independiente argumentaron que eso no implica que hayan sido los más idóneos para el puesto.

"El proceso realizado por la Comisión Política no cumplió con los parámetros establecidos en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional", expuso el movimiento en un comunicado del 29 de junio y destacó que no se valoró la independencia, competencia y moralidad notoria de cada uno de los funcionarios.

Diputados de partidos de la oposición, como ARENA y el FMLN, dijeron que lo que hizo el bloque oficialista fue elegir magistrados afines a Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele.

Él presidente

Óscar López Jerez cumple hoy dos meses como presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia, después que fuera elevado a ese cargo por la Asamblea Legislativa, con votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC. Él fue elegido como magistrado de la Sala de lo Civil en 2015 y su período llega hasta 2024. El martes la reelección del 29 de junio le permite seguir como presidente de la CSJ, lo que consideran ilegal.