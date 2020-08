"Los contratos no mienten": Piden a Alabi deje de mentir sobre gastos para despacho adjudicados a familiar de su asistente

Luego que el ministro de Salud Francisco Alabi negara los gastos que el Ministerio de Salud ha hecho para renovar el despacho ministerial pese a que todo el detalle está reflejado en documentos alojados en COMPRASAL, sitio oficial en el que el Gobierno está obligado a reportar adquisiciones de productos y servicios, José Vela, miembro del partido Nuestro Tiempo, le exigió al funcionario que deje de mentir y presente su renuncia.

Los gastos fueron divulgados este sábado en La Prensa Gráfica y Alabi intentó desmentir las compras divulgando fotografías de su actual cafetera y despacho.

Vela señaló que es normal que la oficina que muestra el ministro siga igual pues "el contrato también deja claro que la entrega e instalación está programada para 35 días después de la orden de compra que fue firmada el 17 de julio, o sea que tiene que ser finalizado el 21 de este mes".

También desestimó Vela el argumento de Alabi de que las adquisiciones son para "un moderno centro de monitoreo para mejorar el control sobre la pandemia" pues "si buscamos en COMPRASAL el proceso del Ministerio de Salud con el código 20200216 y la fecha 03/07/2020 encontraremos que la licitación dice claramente que es para el `servicio y adecuación de áreas administrativas del Despacho Ministerial del MINSAL`".

"En este portal incluso podemos descargar el formulario para la cotización de `suministro e instalación de mobiliario para oficinas administrativas` del Despacho Ministerial del Ministerio de Salud así como el formulario de oferta y los diseños del mobiliario que se busca", agrega Vela.

Entre los diseños podemos encontrar la tan mencionada estación de café, algunos sillones, mesas de diferentes tipos y un escritorio.



En ningún lado se menciona mobilario específico para un “moderno centro de monitoreo para manejar la pandemia”, así como dijo @FranAlabi. pic.twitter.com/FymU6OmX7x — José Vela (@ElManagerChef) August 9, 2020

Además, denunció que en COMPRASAL también se encuentra que "el contrato ya fue adjudicado a Richard Antonio Márquez Monge de ARC Arquitectos por la cantidad de $18,304.62", quien según Vela es "Pariente directo de la asistente del ministro Alabi, Bitia Marthaly Marquez Monge".

José Vela denunció que el contrato fue adjudicado a un familiar directo de una asistente de Alabi.

"La Dra. Bitia Marquez borró todas sus redes sociales ayer por la noche. Sin embargo todavía podemos encontrarla en el Portal de Transparencia como la Suplente del Ministerio de Salud en el Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en el informe de labores 2019-2020", dijo.

"Y lo peor de todo, Francisco Alabi, es que públicamente están negando que ocupan los fondos del Estado de una manera irresponsable, pero los contratos no mienten y ahora hasta bajaron la página de COMPRASAL toda la tarde. ¿por qué le tienen tanto miedo a la transparencia?", cuestionó.

José Vela denunció que COMPRASAL fue sacado de servicio tras la divulgación de los gastos para el despacho ministerial de Salud.

No es la primera vez que se cuestiona a Alabi por las compras que realiza el Ministerio de Salud. Anteriormente fue señalado de comprarle a una empresa de su tía y a la empresa de otro funcionario.

"La corrupción mata, no solo es el mal uso de nuestros impuestos. Es doblemente grave cuando se hace en momentos de emergencia nacional, porque ese dólar que la persona se mete a la bolsa, esa mascarilla, cuando le dicen que alguien, que Koky Aguilar, que el ministro Alabi y el viceministro de hacienda (ahora ministro) Alejandro Zelaya vendieron un producto a doble precio, lo que le están diciendo es que en lugar de comprar cien mascarillas el Gobierno solo compró 50 y 50 tienen mascarilla en lugar de los 100 que están trabajando. Parte de las muertes de todos esos médicos y policías, agentes de protección civil, soldados, enfermeros, ordenanzas, toda la agente que se está echando al hombro esta pandemia se pone en riesgo su vida cuando se firma un contrato corrupto", advertía hace dos semanas Leonor Selva, analista política y candidata de Nuestro Tiempo.

"Y no hay justificación en decir que los ministros están ocupados, que están haciendo un montón de cosas, porque precisamente, si estás ocupado, ¿en qué momento tuviste tiempo para firmar un contrato con tu tía? No estabas tan ocupado entonces, porque lograste decirle a tu tía, que ni siquiera vendía productos médicos ni nada relacionado antes, sino que tenía un taller mecánico, que ofertara porque íbamos a necesitar botas de hule, le ayudaste con información privilegiada, que consiguiera esa información, que consiguiera las botas, y luego le conseguiste el contrato de $250 mil dólares. No estabas tan ocupado para hacer todas esas cosas, ahora no podés estar tan ocupado para rendirle cuentas a la ciudadanía sobre ese acto de corrupción que mata", dijo Selva en una entrevista televisiva.