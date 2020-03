"Los créditos no paran, hay que pagarlos": efectos económicos del coronavirus

Según estas disposiciones, "se prohíbe terminantemente" la venta de comida y el consumo de bebidas embriagantes en estos puestos, los cuales únicamente podrán abrir para ofrecer el servicio de comida, mariscos y ceviches para llevar.

Según los comerciantes esta medida los afectará mucho, ya que ellos trabajan a base de créditos, en su mayoría con prestamistas, y viven de la venta diaria.

"La verdad es que es bien difícil esto, porque los créditos no se paran, yo pago $35 diarios y si uno no paga los intereses crecen y no los perdonan, hay que ver cómo le hacemos para no afectarnos más", dijo la propietaria de un conchódromo, que tiene su fuerte en la venta de cocteles y cervezas.

Resignada a la baja en sus ventas, la comnerciante también aseguró que teme que el producto que ha adquirido para su negocio -mariscos en su mayoría- se arruinen, principalmente las conchas que no pueden ser refrigeradas porque ya no tienen el mismo sabor.

"Ahí tengo varios sacos de conchas, no las puedo meter a la refrigeradora porque se abren y pierden sus jugos, ya no saben igual, pierden el sabor, qué voy a hacer con todo eso", se preguntó la arrendataria.

La preocupación es general entre los comerciantes del mercado central santaneco, donde todavía se observa movimiento de compradores, aunque ha bajado en los últimos días, según los comerciantes.

En el área de comedores también es similar la situación, aunque ayer por la mañana habían negocios que estaban siendo atendidas en los establecimientos.

El gerente de servicios municipales de la alcaldía, Vladimir Orellana, reiteró que estas medidas van encaminadas a darle cumplimiento a las disposiciones emitidas por el gobierno central, anunciadas por el presidente Nayib Bukele, quien ordenó que a partir de las 6 de la tarde del martes pasado, se suspendía el servicio en mesas de todos los restaurantes, cafés, comedores, pupuserías y similares en todo el territorio nacional.

"El decreto emitido no permite el consumo de la comida en los lugares, cualquier restaurante o comedor, en este caso también los conchódromos, podrán seguir vendiendo pero solo para llevar, no para servir en el lugar", sostuvo y agregó que harán inspecciones en el mercado.