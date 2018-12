"Croatas me recibieron como a un rey": Yuri Cortez, fotoperiodista salvadoreño

El juego es Croacia contra Inglaterra por semifinales de Rusia 2018. Minuto 109, Mario Mandzukic marcó el tanto del boleto a la final para los croatas. Corre a festejar hacia una de las esquinas del campo y ahí caen sobre el fotógrafo salvadoreño Yuri Cortez, quien trabaja para una agencia internacional de noticias. Ese será el punto de partida para una relación de amistad de parte del cuscatleco con jugadores croatas que lo llevó a visitar ese país.

¿Qué le dio por mantener el dedo en el botón y tomar las fotos cuando los jugadores ya estaban sobre usted?

Fue una situación bien descontrolada. Hubo mucha alegría, mucha euforia, gritos. Lo único que pensé en ese momento es que tenía que registrar eso. No sentí la caída, ni dolor, ni aplastón, ni nada. Estaba concentrado en el encuadre y en captar esos rostros de euforia que estaba viendo.

Tras eso, usted inicia una relación de amistad con los jugadores croatas.

Contento en ese aspecto. No solo ha sido con los jugadores, sino que con la gente de Croacia. Se ha establecido una relación de amistad con algunos de ellos, hasta la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar, que nos invitó a tener una reunión con ella e intercambiar comentarios y puntos de vista sobre determinados temas. La gente de Crocia, cuando estuve allí, me mandó cualquier cantidad de mensajes en agradecimiento. Me invitaban a sus lugares, restaurantes, que fueron muchos con los que tuve la oportunidad de convivir y compartir. Siempre me recibieron como a un rey.

¿La presidente de Croacia es así como aparecía ante la prensa, alegre?

Creo que es mejor todavía en persona. Tiene un carisma que se siente. No es una persona que es como otros mandatarios. El día que nos reunimos, tenía la visita de un presidente de otro país y luego me recibió a mí. Creo que eso nos hace pensar que ella es distinta a otros. Se tomó el tiempo para reunirse, para recibirme. Fue bastante especial.

¿Cómo fue la reunión con los jugadores de Croacia?

Me reuní con ellos, pero también me mandaron mensajes a través de las redes (sociales). En el mismo instante me preguntaron si me habían hecho algún daño. He abierto las puertas a una relación de amistad, no solo con los jugadores y la federación, sino con el país completo.

¿En Croacia le preguntaron dónde queda El Salvador?

Claro. Creo que es normal. Somos un país pequeño que no ha resaltado en un Mundial, por ejemplo. Pero sí escuchan hablar del "Mágico" González, tienen referencia de él. Hay periodistas en Croacia que sí tienen esa referencia sobre "Mágico" González e intercambiamos temas sobre él. El Salvador resalta por temas negativos, pero esto vino a ayudar bastante para cambiar ese concepto en muchos países. No solo está el tema del país, sino la capacidad profesional, que existe la mano de obra calificada y los profesionales que El Salvador puede ofrecer al mundo.

¿Cree que Rusia 2018 marcará un antes y un después en su carrera periodística?

Totalmente de acuerdo. Estas son situaciones históricas, inesperadas, que desde que yo tengo historia sobre los mundiales, nunca había sucedido algo así. Por eso mismo, por tratarse de un hecho inédito, quedará marcado en la historia de los mundiales. Fue algo bonito.

¿Le preguntaron en la Federación de Croacia cómo es el fútbol de El Salvador?

Una de las cosas que llegamos a hablar fue sobre un partido amistoso entre El Salvador y Croacia, pero pienso que sería difícil coordinar un partido a ese nivel. Creo que nuestra federación y el fútbol no están en un buen momento para pensar en que se puede realizar un partido de ese nivel.