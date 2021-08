Los diez momentos claves de los primeros 100 días de la Asamblea

Mayo 2021

Golpe de Estado

Luego de la sesión de instalación de la nueva Asamblea, esta convocó de inmediato a la primera sesión plenaria ordinaria, para llevar a cabo la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República, ambas sin seguir los debidos procesos; y con la intención de colocar en dichos a cargos a personas afines a Nayib Bukele. El golpe al Estado se consumó en la noche del 1.° de mayo.

Mayo 2021

“Ley Alabí”

Cuatro días después de destituir a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, la Asamblea oficialista aprobó la que ha sido denominada como “Ley Alabí”, con la intención de garantizar impunidad para las sospechas por casos de corrupción que hay sobre funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, disfrazándola de ley de emergencia para compra de insumos para combatir el covid-19.

Junio 2021

Sumisión total a Bukele

La Asamblea realizó una sesión solemne el 1 de junio, en la que se suponía que Nayib rendiría un informe de cuentas a la nación. En lugar de eso, Bukele usó el espacio para decretar la guerra al “aparato ideológico”, una en la que los diputados de Nuevas Ideas juraron acompañarlo en sus intenciones. Esa misma noche, la Asamblea bloqueó el trabajo de los periodistas para que no pudieran realizar entrevistas.

Junio 2021

Reformas a autónomas

Tres días después de jurar lealtad a Nayib Bukele, los diputados recibieron 23 iniciativas de ley para reformar reglamentos y leyes de autónomas con la intención de desplazar a la empresa privada de los concejos directivos de estas, y que sean nombrados personas afines a Nayib. Las iniciativas fueron aprobadas sin mayor discusión de Nuevas Ideas en un madrugón que se extendió hasta las cuatro de la mañana.

Junio 2021

Ley Bitcóin

El 4 de junio, Bukele anunció en un evento virtual que presentaría una ley para que el Bitcóin tuviera curso legal en el país. Tres días después, la Asamblea recibió y aprobó, sin discutir, la ley, que entrará en vigor el 7 de septiembre. GOES y Asamblea han dejado de hablar del tema.

Junio 2021

Medio Ambiente se reúne por siete minutos

El 10 de junio, la comisión de medio ambiente sostuvo una reunión que apenas duró siete minutos y que provocó el rechazo al trabajo de la nueva Asamblea. Bukele los salvó diciendo que presentaría el proyecto de ley del agua y que este estaría listo en 90 días.

Junio 2021

No al salario mínimo

Las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta (FMLN) presentaron una iniciativa para que el GOES retomara el tema del salario mínimo, que no se había aumentado en tres años. Nuevas Ideas se negó a discutirla, diciendo que no era momento para ello. Un par de semanas después, ante la publicación de la Lista Engel, Bukele lo ocupó como distractor anunciando un aumento al salario mínimo y Nuevas Ideas aplaudió.

Julio 2021

Silencio ante Lista Engel

El 2 de julio, Estados Unidos publicó la Lista Engel, que incluye a 14 políticos salvadoreños vinculados a casos de corrupción o de socavar la democracia. La Asamblea optó por guardar silencio y subirse al intento de Bukele de desviar la atención del tema con una conferencia sobre aumento al salario mínimo y se negó a responder preguntas sobre el tema. Además, ese mismo día anunciaron la comisión que investiga sobresueldos.

Julio 2021

Lorena Peña en comisión

La exdiputada y expresidenta de la comisión de hacienda y de la Asamblea Legislativa Lorena Peña fue invitada a la comisión que investiga a ONG. Fue entrevistada casi seis horas después de que fue citada, y su participación se convirtió en un ataque de los diputados de Nuevas Ideas, quienes le apagaron el micrófono e intentaron denigrarla. El efecto conseguido fue el contrario y Peña recuperó rédito político.

Julio2021

Tony Saca en comisión

La comisión que investiga sobresueldos decidió convocar a Elías Antonio Saca, presidente preso luego de haber aceptado la creación de un mecanismo para sacar recurso del Estado y apropiarse de ellos. Pese a esto, Nuevas Ideas decidió dejar que Saca hablara sin ninguna interrupción y tuvieron un trato cortés hacia él, al grado que su declaración se ha convertido en la guía para atacar a los siguientes invitados a la comisión.