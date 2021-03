Los enredos de GANA para explicar las plazas de su grupo parlamentario

La Asamblea pasó de ser una institución muerta por el resultado de la elección del 28 de febrero al epicentro informativo del país por las noticias de los últimos cinco días. Y ayer tocaba plenaria. El día que suele ser el más movido de la semana en cuanto a la actividad legislativa volvió a sentirse como un día normal. Aunque no lo fuera.

Mientras en el Salón Azul la situación no tomaba calor, al otro extremo del palacio legislativo las cosas eran diferentes.

Lo acostumbrado estos días ha sido ver personal con pasamontañas, por la investigación que la Fiscalía General de la República ha comenzado en busca de las llamadas "plazas fantasma" al interior de la institución. Ayer seguían ahí, pero como ninguno está autorizado a dar declaraciones, parecen fantasmas... simplemente se les ve deambular por los pasillos sin cruzar palabras con nadie.

Quienes siempre hablan, y dan de qué hablar, son los legisladores. Diferentes fracciones se han pronunciado por el tema o intentado desvincularse del mismo, aunque no para todos ha dado resultado.

De ARENA solo se ha escuchado a Mauricio Vargas y a Norman Quijano, quien habló más para explicar la situación de su gestión como presidente que del partido del que forma parte. Fuera de ellos, ahí el tema parece prohibido.

Como prohibido ha estado también en el FMLN. Desde el martes lo avisó el diputado Javier Valdez: "No voy a hablar de ‘plazas fantasmas’. Ese tema lo van a hablar los jefes de fracción", avisó cuando apareció ese día después de la comisión de legislación y puntos constitucionales.

En efecto, durante la semana había hablado el subjefe de fracción, Schafik Handal; y ayer fue el turno de la jefa, Nidia Díaz. La postura: discreta. Pidió una investigación profesional y que la FGR también actúe contra casos de corrupción que se ventilan un día sí y otro día también en contra del Ejecutivo.

Sobre sus 203 empleados, ninguna duda: "todas las contrataciones tienen base legal, apegadas a ley". "Todos tienen un perfil y tienen una entrevista de la función que van a cumplir en el grupo parlamentario", sentenció.

Más exprés fue Rodolfo Parker (PDC). Su presencia no duró más que 90 segundos. De hecho, cabe en un párrafo largo.

Si los allanamientos de la FGR alcanzaron las oficinas de su partido: "Estuvieron, entiendo, durante la tarde y horas de la noche. En lo que respecta a qué revisaron, no tengo el detalle". Si hay control en la fracción: "Si hay control, espero que todo esté en orden". Si conoce de personal que no cumpla con su jornada laboral: "No tengo conocimiento que exista esa patología". Cuántos empleados tiene la fracción: "No sé el número exacto, anda como por 60". Si alguno hace trabajo de campo: "Sí, es correcto, y vamos a esperar que esta investigación de la FGR culmine y reitero que debe tener todo el apoyo de los grupos parlamentarios. Muchas gracias".

Los malabares de GANA

El plato fuerte estaba reservado para la Gran Alianza por la Unidad (GANA), el partido con que el presidente Nayib Bukele llegó al gobierno y el que más empleados tiene en promedio por diputado.

Primero la pelotita cayó del lado de la ingenuidad. A las 9:33 a. m., Numan Salgado se paró ante micrófonos y las 238 plazas de su partido fueron demasiado para su credulidad. "Realmente es una cantidad sumamente alta, sorprende porque, al menos yo, no tenía conocimiento que fuese una cantidad tan grande", indicó.

Así que, ni modo, la papa caliente que la sostenga otro. "Soy el último diputado en entrar a la fracción. Hay diputados que tienen mucho más tiempo y conocen mejor este tipo de situaciones". Y a las 9:55 a. m., la papa le cayó a Lupe. Y con Guadalupe Vásquez, jefe de fracción de la bancada exnaranja, ahora celeste tirándole a cyan, la pelotita se fue del lado del cinismo.

"Cuando nacimos como partido veníamos y una cantidad de no menos de 100 personas abandonamos las filas de ARENA y se vinieron para formar el grupo parlamentario de nosotros. Esa gente ya estaba, más lo que hemos agregado. No es así como se dice. Hemos respetado la cuota que nos corresponde", dijo Vásquez. Entiéndase: no menos de 100 personas se fueron a GANA cuando nació pero como esas ya estaban contratadas de antes, es como que no cuentan.

Además, "Lupillo" aceptó sin necesidad que se le preguntara lo dicho por Quijano: que una cantidad de empleados institucionales destituidos en la gestión del arenero —que acusó que estos despidos se produjeron luego de auditorías y por que fueron contratados antes de la finalización de la gestión de Guillermo Gallegos— fueron reinstalados por orden judicial y enviados a la bancada de GANA.

Y justamente Gallegos, en conferencia de prensa de GANA, a las 10:55 a. m., dio la tercera versión. Primero confirmó que al nacer como fracción se llevaron personal de ARENA. Después dijo que Quijano despidió institucionales. Y luego: "Norman, como tenía un acuerdo en junta directiva, a estos empleados los regresan y los ponen en GANA. Tenemos una gran cantidad de gente que fue reinstalada por decisión judicial que nos han venido acumulando", dijo. ¿O sea, empleados a la fuerza? Tres versiones después, no se entiende.