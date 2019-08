"Los errores son de las personas, no de las instituciones"

La actual concejal de San Salvador podría convertirse en la miembro más joven en la historia del COENA, en caso de que la planilla liderada por Gustavo López gane la elección del próximo domingo. Asegura que significaría el compromiso de abrir puertas para que más jóvenes se interesen en ingresar a la política nacional.

¿Cómo ha sido el ambiente previo a la elección del domingo?

Nosotros catalogamos como una fiesta nacionalista todo el ambiente que hay en el partido además de ser una oportunidad para celebrar la democracia que en ARENA siempre hemos promovido. Esta no es la primera elección interna que tenemos, sino que es la quinta en toda la historia y se convierte en una oportunidad para que surjan nuevos aires de esperanza dentro del partido. Vemos a nuestra militancia, alcaldes, directores y a todos los sectores bastante activos y con muchas ganas de participar, y eso lo vemos con optimismo. Además ha sido un proceso bastante limpio y en el que nos hemos visto muy unidos todos, sin percances mayores y con giras productivas en las que ambas planillas hemos podido presentar propuestas y pláticas con la militancia.

El fin de semana hubo críticas desde miembros de la planilla de Francisco Manzur, de que se han roto algunas reglas y traspasado líneas. ¿Cómo se toman esas críticas?

Durante el fin de semana todo se mantuvo en orden. Lo que pasa es que muchas veces dentro de la emoción mucha gente grita y no se permite escuchar los discursos, pero no ha habido nada fuera del orden. Lo que sí es cierto es que la convocatoria en San Salvador sobrepasó lo esperado y la gente no cabía dentro del COENA.

¿Cómo ha sido el trabajo de este equipo, como ustedes le llaman, que lidera Gustavo López?

Nosotros tenemos un mensaje de unidad y de representatividad. Nuestro lema es que somos el equipo de todos, donde no hay cuotas ni nada por el estilo. Por el contrario, es un equipo donde hay mayor representación de jóvenes, de mujeres y cada dirección ha sido elegida por su especialidad y capacidad. Por ejemplo, en el área de asuntos jurídicos tenemos a Stephanie González, que es una gran abogada; en la parte electoral y defensa del voto está Selim Alabí, quien tiene una gran experiencia; y así cada uno ha sido elegido por su capacidad. En mi caso como representante de la juventud, junto con Mauricio Cuéllar y Eduardo Lacayo creemos que esto es histórico porque sería la primera vez que habría generaciones posguerra en la dirección del partido, y esto cambia la visión y la forma de hacer política.

En muchas ocasiones se ha hablado de un recambio generacional en ARENA, pero se siguen viendo los mismos rostros. ¿Cuánto cambio habría en este nuevo COENA?

Esta es la oportunidad perfecta para ese cambio generacional del que tanto se ha hablado, porque ya estamos cambiando nuestra forma de comunicar, de conformar el equipo. Incluso ese ha sido el tema en estos días, ver nuevos rostros, oír nuevos discursos y es algo que no pensamos desaprovechar porque queremos ver a ARENA unida y aprovechar que tenemos 139 alcaldías y 37 diputados. Es decir, tenemos mucha oportunidad de seguir haciendo las cosas bien.

¿Qué cambios tiene que llevar a cabo ARENA desde el COENA?

Queremos hacer el primer congreso de la juventud, lo que significa mucho en términos de los insumos para el sexto congreso nacionalista, y representaría una participación directa de los jóvenes. Se creará el consejo asesor de alcaldes para que desde ahí emanen propuestas para la Asamblea Legislativa y con un trato horizontal. Se planea un plan para mejorar finanzas del partido porque queremos contar con unas finanzas saneadas. Queremos también una capacitación constante para nuestros equipos en temas como LACAP, gestión, porque la mejor campaña que podemos tener es el trabajo.

¿Cómo buscarán cambiar como COENA esa imagen de partido que cometió casos de corrupción?

Los errores son de las personas, no de las instituciones. ARENA es un partido que defiende la libertad, con principios que son en beneficio de El Salvador. Entonces, cómo se contrarrestan las frases que van contra el partido, pues trabajando y comunicando el trabajo que alcaldes y diputados realizan y que la gente se dé cuenta de todo lo que hacen desde sus puestos en pro de la gente.