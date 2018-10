Los feligreses que celebran la espera del santo

Jesús Antonio Fuentes no es uno de ellos. Vino aquí porque sabía que la Fundación Monseñor Romero decoraría la plaza Gerardo Barrios en honor de otros sacerdotes y laicos caídos durante la guerra. Lleva en su cartera una estampa del mártir. Pero nada lo preparó para esto: se encontró de frente con la foto de su primo Alexánder Américo, asesinado durante el conflicto armado. Toma el retrato en blanco y negro, uno entre cientos, y lo mira serio por largo tiempo, uno que se quiebra en llanto.

“Tenía que estar aquí, por Monseñor Romero y por él. Sabía que venir aquí me iba a hacer sentir bien y mal. Bien porque me trae lo que viví. Mal porque sé que todo eso ya no existe”, comenta, las manos duras cerradas sobre la foto. A unos pasos, el escenario de la noche es apenas unos hierros sin forma. Bocinas, pantallas y tarimas se apilan a un lado. El movimiento se registra un poco más lejos, en la cripta de la Catedral, en la que descansan los restos de Romero.

Como bien ordenadas hormigas, los feligreses hacen fila, entonando cantos y esperando pacientemente su turno para posar sus manos sobre el monumento con su efigie.

Vienen de todos lados, de Guatemala, de Honduras, de Europa. Y los que vienen son de todos los credos. Hay por acá un evangélico, un testigo de Jehová, un musulmán: han decidido llegar por un rato a rendirle honores al futuro santo. Como Juan Carlos Rivas, quien se define como “no creyente”. Roza los 60 años y viste (camisa a cuadros, jeans, zapatos limpios) como quien no quiere llamar la atención.

“Vengo aquí porque este fue un hombre admirable. Llegó a nosotros cuando pasábamos por muchas penas. Pero nos dio esperanza. No hay nada peor que la pena sin esperanza”, dice.

En la entrada de la cripta, sacerdotes y activistas de derechos humanos, como el exprocurador David Morales, reflexionan sobre la permanencia de su mensaje. Dicen lo que se ha dicho cientos de veces: que sus palabras no estaban iluminadas por otra cosa que no fuera el Evangelio, que tenía la costumbre de tomar por sorpresa a todo su equipo con tal de ayudar a quien lo necesitara. Afuera, los contornos de la Catedral rebosan de vida.

Pero este evento, el de la canonización, es uno descentralizado. Se vive también en las parroquias más populares. Como en la de San Sebastián, en Ciudad Delgado. Aquí fue donde sirvió el sacerdote Ernesto Barrera hasta el día en que fue asesinado por miembros de la extinta Guardia Nacional, el 28 de noviembre de 1978. Entonces contaba con apenas 28 años.

El periodo de Romero al frente de la Arquidiócesis de San Salvador, iniciado en 1977, coincidió con una persecución sistemática de los cuerpos de seguridad del Estado a sacerdotes y laicos enrolados en pequeñas organizaciones conocidas como comunidades eclesiales de base. Por eso, al arzobispo le tocó recoger los cuerpos de varios de los curas a su cargo, de “sus hijos”.

María Teresa Martínez (sonriente de relámpagos, ojos sin brillo) es la coordinadora de la Comunidad Eclesial de Base Ernesto Barrera Motto, viva aún en honor del sacerdote en Ciudad Delgado. Para ella, esta máxima reivindicación que significa la canonización de Romero es también la revalorización de personas con “menos nombre, pero igual cuota de sacrificio”, como su querido párroco.

“A él lo recordamos siempre. La huella que dejó en nosotros fue profunda. Sería una pena que cayera en el olvido”, dice, con una expresión enérgica que contrasta con su estampa de abuela buena.

En San Antonio Abad, San Salvador, también recuerdan a aquellos que dieron su vida por su fe: el sacerdote Octavio Ortiz y los cuatro muchachos asesinados en la casa de oración El Despertar.

Yoicy Vanegas conoció al cura personalmente, y todavía le hacen temblar los pormenores de su asesinato: un disparo mortal, una tanqueta que pasa sobre la cabeza. Para ella, Octavio y los otros también merecen “verdad y justicia”.

“En ese momento en el que canonicen a Monseñor Romero, también llevaremos al altar a todas las personas que dieron su vida, a los sacerdotes, a los catequistas”, dice, la tez blanca enrojecida por la emoción de la espera.

En la plaza del Salvador del Mundo, otra multitud, la mayoría jóvenes, se alista para iniciar una procesión hacia la vigilia por la canonización de Romero, que será en la plaza Barrios. En medio del gentío está el fotógrafo Luis Galdámez, la cámara en la mano, registrando un suceso que considera histórico, él, que acostumbra ver en casi todo una segunda intención.

“Lo nombran santo casi por un motivo utilitario, para atraer a nuevos feligreses. Pero si es para engrandecerlo a él, que los tuvo bien puestos para cumplir su papel, que hagan lo que quieran”, dice Galdámez, iniciando el largo camino hacia la Catedral.