Los fondos a ONG eran autorizados por el Ministerio de Hacienda: Milena de Escalón a diputados

La exdiputada de ARENA, Milena de Escalón, afirmó a los diputados de la comisión especial legislativa que investiga el traslado de recursos del Estado a ONG, que la entrega de dichos fondos siempre fueron autorizados por el Ministerio de Hacienda de acuerdo a la disponibilidad que este tenía.

"Para hacer un dictamen de un presupuesto donde has movido fondos de unas instituciones y los has pasado a otras, nunca lo haces si no tenés el aval del ministro de Hacienda", afirmó De Escalón.

Explicó que la facultad que tiene la Asamblea Legislativa de designar recursos para esas entidades está plasmado en el artículo 131 numeral 8 y 11 de la Constitución de la República de poder decretar de manera general beneficios o incentivos fiscales o de cualquier naturaleza para la promoción de actividades de carácter social.

La exdiputada aclaró que los recursos no se designaban a discreción de los diputados y que los mismos tenían que ser auditados no solo por la Corte de Cuentas de la República, sino también por el Ministerio al que se adjudicaban, ya que algunas ONG estaban directamente relacionadas con algunas áreas de Salud o Educación, por ejemplo, por lo que esos Ministerios son los responsables de que el dinero sea bien ejecutado.

Calderón aseguró que cuando una ONG pedía fondos, verificaban que estas cumplieran con la Ley de Asociaciones y Fundaciones: "Cuando una persona presentaba una solicitud, presentaba el Diario Oficial donde estaba la personería jurídica", agregó.

Los diputados de la comisión especial legislativa que indaga el manejo de fondos que la Asamblea ha entregado a diferentes ONG citaron para este viernes a cuatro ex funcionarios del Congreso para que expliquen cuál era el procedimiento a seguir para destinar recursos del Estado a las organizaciones no gubernamentales.

En la mañana los legisladores escucharon al exjefe de Asesoría Técnica legislativa, Jorge Estrada y al expresidente de la Corte Suprema de Justicia y ex gerente de Operaciones de la Asamblea, Armando Pineda Navas. Después de Milena, comparecerá la exdiputada del FMLN, Lorena Peña.