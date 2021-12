"Los han tratado peor que a criminales por una acusación que es falsa"

Lo que inició con manifestaciones pacíficas a finales de octubre en la hacienda La Labor, en Ahuachapán, con la finalidad de que la empresa Fénix S. A. de C. V., subsidiaria de Salazar Romero, detuviera la perforación de pozos y sustracción del agua de la comunidad, para lo cual no tenían los permisos respectivos, terminó con el acoso y la captura de tres líderes comunitarios que se oponían a la explotación del líquido, el 25 de noviembre.

Ahora, Jorge Zúñiga, de 42 años; David Escalante, de 41; y Rosa Cinco, de 57, permanecen en prisión mientras sigue el proceso judicial en su contra.

Por su parte, Érika Solórzano, Kevin Menéndez, Adonaldo Artero y Mario Cinco enfrentan el proceso en libertad. Todos son acusados del delito de ocupación violenta de espacios comunales habitacionales o de trabajo.

La Fiscalía publicó en su cuenta de Twitter: "Según las investigaciones estos sujetos, el 25 y 26 de octubre, bajo amenazas llegaron a la propiedad (donde han sido perforados los pozos), agrediendo y exigiendo a los trabajadores que se suspendiera el trabajo que hacían, causándoles lesiones".

Según los vecinos, las capturas de los líderes y defensores del agua de la comunidad se efectuaron en medio de un amplio dispositivo policial, como si se tratase de delincuentes de gran peligrosidad, cuando en realidad a quienes iban a arrestar era al agente policial Jorge Zúñiga, al repartidor de gas propano David Escalante y al ama de casa y madre de otro policía Rosa Cinco.

"A mi casa llegaron aproximadamente 40 agentes policiales a buscar a uno de mis familiares, la madrugada del 25 de noviembre. ¿Acaso son criminales o pandilleros a los que iban a detener? Los trataron peor que criminales, por una acusación falsa", expresó indignado Francisco Cinco, habitante de La Labor.

De acuerdo con los residentes, por su oposición pública a la explotación de los mantos acuíferos de la hacienda muchos de los lugareños han sido acosados por la Policía Nacional Civil.

Aseguran que días antes de las detenciones varios de los pobladores se percataron en varias ocasiones de que los andaban persiguiendo.

Un allegado del agente policial Zúñiga manifestó que él ya imaginaba que lo arrestarían, ya que un día antes del operativo en La Labor, varios habitantes observaron a personas desconocidas tomando fotografías a las casas de los siete líderes comunales.

"Llevaban orden de allanamiento y de incautación de su teléfono celular. Él ya los estaba esperando, en ningún momento se resistió o intentó huir. Cuando llegaron y se saltaron el portón, él les abrió y les dijo ‘pasen adelante, compañeros’. Jorge nunca participó en alguna manifestación que realizó la comunidad, porque respetaba su trabajo y la corporación policial, ya que es un agente activo, él tiene 20 años de servicio con una reputación intachable. La captura de él es por ser directivo de la asociación del agua", manifestó la persona cercana al agente.

La audiencia en contra de los tres líderes comunales se realizó el pasado 29 de noviembre.

Por ahora guardan prisión. Sus vecinos han exigido su libertad reiteradamente ya que afirman que las acusaciones en su contra son falsas, y que están presos por el poder económico que tienen quienes buscan apropiarse del agua de La Labor.

Otro caso

En el municipio de Tacuba, también en el departamento de Ahuachapán, representantes de la junta de agua ADESCOBD, que se conoce como la Bendición de Dios, tienen más de una década de seguir con un proceso judicial.

El martes 7 de diciembre, los líderes defensores del agua de esta asociación fueron nuevamente citados al Centro Judicial Dr. Romeo Fortín Magaña, de Ahuachapán, para enfrentar la audiencia por estar acusados de los supuestos delitos de hurto agravado, hurto de energía y fluidos y usurpación de inmuebles; sin embargo, fue aplazada.

"Estoy aquí en los juzgados de Ahuachapán, citado por una audiencia a las 10 de la mañana, y cuando me presento me dicen que no habrá, entonces, sugiero, pido que no se siga jugando con nuestra dignidad y no sigan criminalizando a quienes defendemos el sistema de agua", dijo Tomás Humberto Zúniga González, presidente de las siete comunidades del Sistema de Agua de Tacuba, Bendición de Dios. En 2016, Joel Ramírez Acosta, exalcalde de Tacuba por el partido ARENA, los acusó de los delitos antes mencionados, ya que buscaba expropiar el sistema de agua de las comunidades.

Según Zúniga, las comunidades construyeron la junta de agua en 1996, por gestión propia, y se convirtieron en socios y fundadores de ADESCOBD.