"Los hicieron pasar como pandilleros de una colonia por allá"

A Kevin se lo llevaron a media noche. Llegaron varios elementos de la Fuerza Armada a su vivienda y, sin explicación, lo detuvieron desde el domingo pasado.

Según relata su madre, los mismos agentes habían llegado horas antes a su vivienda y le revisaron su Documento Único de Identidad (DUI). En el momento dijeron que todo estaba en orden y se retiraron. Pero luego regresaron para llevárselo.

Esa noche, su madre y otras familiares, siguieron la patrulla que se los llevaba. Llegaron a una colonia vecina. A su madre le sorprende que "se atrevieran" a llevarlo a una "zona opuesta".

"Se lo llevaron a la colonia contraria y allá les estaban poniendo unas cajas. Lo pusieron con otros que a saber de dónde son. De la colonia de nosotros se llevaron dos y los hicieron pasar por pandilleros de por allá", cuenta.

Según fotografías que publicó la Fuerza Armada en su cuenta de Twitter, les encontraron droga a todos y armas de fuego. Su madre asegura que a Kevin se lo llevaron sin nada. Ni droga, ni armas.

"Yo le pedí que no me le fueran a poner droga y ellos dijeron que la policía es la que hace eso, pero ellos no, y eso me le hicieron", dice su madre.

En las fotografías aparecen él y tres hombres más, dos de ellos con tatuajes alusivos a pandillas.

A sus 18 años, Kevin ayudaba a su madre en un puesto de comida que tiene en el mercado. Recién había terminado su bachillerato.

"Va conocer el penal injustamente", dice su madre luego de verlo mientras era trasladado a una cárcel, en un autobús, con otros detenidos. Esto, pese a que Kevin aún no ha tenido audiencia y no le han ordenado prisión provisional para investigarlo.

Uno de los agentes de la PNC que rodean el Penalito asegura que una vez termine el régimen de excepción, dejarán libres a todos los que no tengan cargos. El régimen, sin embargo, se extenderá 30 días más por decreto legislativo. Y los jueces siguen ordenando prisión provisional.