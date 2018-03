Los imputados que están en la DAN deben ser llevados a centros penales: Fiscal

"Esta semana pediremos que todo imputado que esté en las bartolinas de la DAN, pasen a un Centro Penal", Fiscal General pic.twitter.com/SVyOswCtap — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 9 de enero de 2017

“Esta semana pediremos que todo imputado que esté en las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN), pasen a un Centro Penal, con su respectivo proceso, porque no podemos permitir que la DAN sea sobrepasada por la cantidad de imputados por casos de corrupción y fraudes que la Fiscalía está desarrollando”, declaró esta mañana el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, en un programa de entrevistas televisivo.Según Meléndez, las últimas decisiones de los jueces de mantener en prisión a varios procesados por delitos de corrupción, fraudes y delitos sexuales pueden perjudicar las futuras investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR), ya que las bartolinas de la DAN podrían verse “sobrepasadas”, por la cantidad de casos que aún quedan por investigar.“La Fiscalía quiere hacer cumplir la Constitución, pero la justicia tiene varios actores y nosotros respetamos las decisiones de los jueces en cada caso”, declaró Meléndez, agregando que “puedes llevar una camionada de pruebas al juez, pero si este se corrompe, el caso no va a salir bien. Hasta ahí no puede llegar la influencia de la Fiscalía”.Meléndez dejó en claro que entiende las decisiones de algunos jueces de mantener a los imputados de la DAN, sin embargo, confirmó que la Fiscalía hará la petición de trasladar a varios de dichos implicados a los Centros Penales correspondientes porque “la DAN no dará abasto si como Fiscalía seguimos trabajando al ritmo que llevamos hasta ahora”.Además, Meléndez aclaró que no busca revocar las decisiones de los jueces, pero que considera que varios imputados no deben estar en la DAN y que, en otros casos, deben revisarse las razones por las que se encuentran en esas barlinas.Con respecto a los casos de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, el fiscal Meléndez dejó en claro que vigilarán de cerca los procesos para que sean realizados de buena forma y “en beneficio de la justicia”. “Ambos casos siguen en investigaciones, pero en distintas áreas. Lo que pretendemos es que se haga justicia. Simplemente, que se haga justicia porque el pueblo así lo ha pedido”, agregó.