Los jóvenes ni se quieren ir

San Fernando es un municipio fronterizo con Honduras, alejado de la urbanización y es uno de los tres que no reportó homicidios en los últimos diez años.

El ex alcalde de la localidad, Carlos Josúe Álvarez, dice que es un orgullo formar parte de este grupo selecto de municipios limpios de homicidios. Según su conocimiento como lugareño y líder del municipio, entre los factores que ayudan a que San Fernando sea un lugar donde no se cometen homicidios es por la práctica de valores que ejecuta su población. Esto aunado a los esfuerzos de varias organizaciones que han llegado para combatir la violencia.

"Podemos mencionar la práctica de valores de parte de la población en este municipio, las iglesias, la organización comunitaria, la policía. Es una serie de factores de instituciones y actores que garantizamos que esta situación no se nos vaya a desbordar", aseguró el edil.

Don Ariel vive en el pueblo y habla con mucha tranquilidad sobre la paz que se tiene en el lugar. Dice que se debe a que allí todos se conocen y en su mayoría son familia, así que nadie quiere atentar con otro. Además, asegura que los jóvenes son tranquilos y trabajadores, "sin vicios".

"La mayoría de jóvenes son bachilleres y ellos temen irse para otro lado. Mejor se quedan acá y se dedican a la caficultura y ganadería. Acá es importante la educación que reciben de sus padres, la mayoría son educados. Casi todos son familiares, acá toda gente los conoce", aseguró don Ariel.

Aunque San Fernando es un lugar sin homicidios, sí ha reportado delitos como violencia intrafamiliar y hurtos de objetos y animales, los cuales, según los lugareños, han sido cometidos por hombres bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

"Los delitos que se comenten más a menudo son la violencia intrafamiliar y el hurto, porque robos no hay. Sí hurtan gallinas, implementos de cocinas como ollas, pero lo hacen los bolos, no grupos criminales ni pandillas. De eso no hay acá", aclararon.

El alcalde también aseguró que "índices pandilleriles acá no tenemos, e indicios tampoco".

Lo que sí destaca Álvarez son los desórdenes públicos, pleitos entre vecinos, pero es lo más grave que puede suceder, explicó.

Según Álvarez, este pequeño pueblo tiene una población aproximada de 3,500 habitantes, pero en las calles apenas se ve gente. El ambiente es de tranquilidad y amabilidad y muchos llegan al parque, salen a comprar o salen a trabajar con su ganado, según constató LA PRENSA GRÁFICA.

Los lugareños que suelen andar en lugares públicos son personas mayores, educadas y calladas. Eso define a San Fernando.