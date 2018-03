Los magistrados del TSE volaron más en 2016

Lee también

El Salvador está viviendo una crisis financiera. Hospitales sin medicinas, escuelas sin infraestructura adecuada, familias que se han quedado sin subsidios de los servicios básicos y excombatientes reclamando una remuneración son escenas que se han vuelto del pan de cada día de los salvadoreños.Al Tribunal Supremo Electoral (TSE) también ha llegado la crisis, pero no en todo lo que la institución hace. Como encargados de los procesos electorales, el TSE debe realizar actividades antes y después de cada elección. Impulsar campañas, llamar al voto, capacitar al personal, registrar partidos, actualizar el padrón, verificar el estado de los centros de votación, entre otras, son las actividades que le competen.A menos de un año de las elecciones de 2018 todo se encuentra parcialmente estancado. ¿El motivo? La falta de dinero.Este es el caso del TSE, organismo que en 2016 gastó $135,043.23 para pagar 48 misiones oficiales.Lo anterior representa un aumento respecto a lo que se gastó en 2015, cuando para 29 misiones del TSE se ocuparon $71,994.5.En 2014 asumió el Organismo Colegiado actual que estará hasta 2019, el presidente es Julio Olivo y al momento que comenzaron el período Olivo repitió en diferentes ocasiones que su gestión iba a estar caracterizada por la austeridad.Boletos, viáticos, impuestos de viaje y de terminal son los pagos que a cada funcionario del TSE que viaja se le tienen que dar.“Cuando sea por vía aérea, se proporcionará pasaje en clase turística”, se lee en el artículo 11 del Reglamento General de Viáticos del TSE en el apartado referente a las misiones oficiales fuera del país.Eso en cuanto a los precios de boletos aéreos.Respecto a los viáticos, el reglamento establece una tarifa diaria que varía dependiendo del lugar de destino. Van desde $210 pagados cuando el viaje es a México, Centroamérica y el Caribe hasta $325 que se cobra cuando se viaja a Asia, África y Oceanía.Albania, Argentina, Costa Rica, Corea del Sur, China (Taiwán), India, Bosnia y Herzegovina, Perú, Colombia, México, Brasil, Bolivia, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay y Chile fueron los destinos que magistrados visitaron el año pasado, en un caso un magistrado fue a un país hasta tres veces.De igual forma, el mismo reglamento permite que no se justifique ni siquiera un dólar que se les dé a los funcionarios en calidad de viáticos.“No será necesarios comprobar los gastos incurridos en concepto de cuota de viáticos, gastos terminales y gastos de viaje”, reza el artículo 15.En 2016 solo se registra que para pagar viáticos se erogaron $74,390.Observación de elecciones, asistencia a reuniones de consejos ejecutivos de la Organización Mundial de Organismos Electorales, a entrenamientos sobre tecnología electoral, a conferencias sobre justicia electoral, al plebiscito de Colombia y a conversatorios entre autoridades electorales fueron algunos de los motivos por los que viajaron en 2016.“No podemos no ir porque prácticamente nosotros vamos a trabajar, no vamos a hacer turismo electoral, vamos a trabajar. Hay un programa que nosotros lo tenemos que desarrollar diariamente, después hacemos también la observación electoral, rendimos informe de trabajo y después rendimos todo el informe a nivel de comisiones”, dijo a LA PRENSA GRÁFICA la magistrada Ana Guadalupe Medina.$19,262.84 fue el total que el Estado salvadoreño utilizando impuestos pagó para los viajes que realizó la magistrada Medina. Ella fue la cuarta magistrada que más viajó el año pasado.El pasado 3 de marzo finalizó el período para que el TSE impulsara una campaña publicitaria que invitara a todos los ciudadanos que deseaban cambiar su dirección de residencia a hacerlo para poder ejercer el voto cerca de sus casas en 2018.Sin embargo, el dinero no alcanzó para hacer una campaña agresiva. Los llamados de parte de los magistrados fueron repetitivos hacía el Ejecutivo, no han surtido efecto porque todavía no han enviado el presupuesto al congreso para que les desembolsen los más de $39.9 millones que solicitaron para las elecciones.Lo que hizo el TSE fue echar mano de los medios institucionales, de alianzas con medios de comunicación y con otras empresas para que les dieran como parte de su Responsabilidad Social Empresarial un espacio para hacer la publicidad porque para eso el TSE no tuvo dinero.También el tribunal debe impulsar otra campaña para enrolar en el padrón a los jóvenes que quieran votar pero que cumplen años después de cerrar el padrón electoral.Los jóvenes que se enrolen podrán ejercer por primera vez el voto en marzo de 2018, si no se esperarán hasta 2019.El 4 de septiembre de 2017 vence el plazo para el enrolamiento, pero desde ya se debe hacer la campaña, hasta hoy el TSE tampoco tiene dinero para eso.