Los malabares para sobrevivir en la pandemia

Son las 6:35 de la tarde y con apenas 40 personas, entre ellas siete menores de edad, comienza la función en el circo. Lejos han quedado los días cuando la carpa recibía hasta 400 espectadores diarios que se asombraban con las piruetas que realizaban los acróbatas o reían con los chistes que contaban los payasitos en su presentación.

"Esto está malo, muy malo", menciona Francisco Rivera, quien es el propietario del circo Atlas de Cirilo Kilo, que desde hace un par de semanas se ha instalado en un predio baldío ubicado a un costado del baipás Nicolás Salume en la ciudad de Santa Ana.

De acuerdo con su propietario, el circo Atlas es uno de los más antiguos de todo El Salvador y ha sido cuna de varios artistas circenses reconocidos. Sus funciones comenzaron en 1980 y durante este tiempo solamente han dejado de trabajar una vez, y fue por el confinamiento obligado a causa de la pandemia del covid-19.

Actualmente se mantienen activos, pese a que debido al alza de casos de covid-19 en el país, las concentraciones de persones están restringidas. Rivera aseguró que dentro del circo cumplen con el distanciamiento entre los asistentes, así como con todas las medidas de prevención necesarias.

En el circo, Rivera interpreta el personaje de Cirilo Kilo y cumple con otras responsabilidades; es el administrador, el maestro de ceremonias, cobra las entradas, se encarga de anunciar las funciones para que los transeúntes se interesen en ver el espectáculo y junto a Ciriaco El Flaco, su hermano, tienen a cargo el cierre del espectáculo circense.

Horas antes de la presentación de esa noche, Rivera salió a recorrer las calles de la ciudad de Santa Ana a bordo de un viejo pick up para anunciar que el plato fuerte de la comedia durante la función estaría a cargo del dúo "Pimpinela".

Con esta variedad y la publicidad móvil esperaban poder atraer a más espectadores al circo.

"Todo cambió desde la pandemia, y la gente no tiene idea de cuánto nos afectó al gremio circense esta situación. Estamos muy mal", explicó Rivera, mientras se baja del pick up.

Recordó que en marzo del año pasado, él, su familia y en ese entonces 18 artistas que componían el personal del circo se encontraban trabajando en el cantón Cara Sucia de San Francisco Menéndez, en el departamento de Ahuachapán.

Ese día se enteraron que habría restricción de movilidad en todo el país debido a la pandemia por lo que intentaron salir de ese municipio hacia Santa Ana, pero pensaron que desmontar el circo y trasladarse los ponía en riesgo de ser detenidos en el camino y ser conducidos hacia un centro de retención, por lo que decidieron que lo mejor era quedarse donde estaban.

"Desarmar el circo nos lleva casi un día y medio y el tiempo en que nos organizábamos para movernos, de un día para otro no era fácil. Fue entonces que decidimos mejor quedarnos en Cara Sucia y afrontar lo que se nos venía, pero nunca tuvimos idea de que tan fuerte sería" comentó el artista circense.

Inicialmente se decepcionaron al escuchar la noticias que podrían pasar varios meses sin trabajar en el espectáculo, luego el alimento y otros insumos necesarios para la salud y la higiene comenzaron a escasear.

"Fue el primer golpe duro, el saber que no podríamos trabajar en un largo tiempo lo que implicaba dejar de ganar (dinero) para los gastos que como toda familia tenemos", aseguró Cirilo Kilo.

La desilusión llevó a que muchos integrantes del circo decidieran abandonarlo. Frente a esa situación, Francisco cuenta que decidieron buscar la manera para generar ingresos económicos que ya no eran percibidos a través del espectáculo.

"Nos la ingeniamos y en el pick up salíamos a vender leche, quesos, crema, mariscos, de todo lo que nos pudiera ayudar a sobrevivir en medio de la pandemia, pero no crea, siempre teníamos miedo de agarrar esa enfermedad", manifestó Francisco. No obstante, dijo que al ver su necesidad muchos habitantes de Cara Sucia se acercaron para regalarles víveres y otros productos.

Transcurridos los meses y con la habilitación gradual de las actividades económicas, el circo se movilizó hasta la colonia Lamatepec de Santa Ana, pero con tan solo ocho artistas.

En la colonia que sería su nuevo centro de trabajo, la ADESCO (Asociación de Desarrollo Comunal) les pidió que no comenzaran su trabajo de manera inmediata. "La ADESCO nos dijo que si nos podíamos poner en cuarentena durante 15 días y ni modo, ya habíamos pasado varios meses y que daba unos días más, aunque eso significaba más estrés y pérdida de dinero", recordó.

El regreso fue más difícil de lo pensado ya que implicaba una serie de cambios. "Nos tuvimos que adaptar a las normativas del Ministerio de Salud, poner el alcohol gel, mantener el distanciamiento, en fin todo lo que ya sabemos y no fue fácil porque no es una oficina de ocho metros cuadrados lo que manejamos, es un circo completo", comentó Cirilo.

Añadió, que en todos estos meses las venta en taquilla se han mantenido bajas por lo que se han tenido que reajustar a los nuevos ingresos económicos. "Hemos reducido salarios y eso no le ha gustado a muchos artistas, además hemos tenido que buscar otras formas de ingreso aún con el circo funcionando", aseveró.

El último golpe que recibieron fue a mediados del mes pasado cuando por 90 días se prohibieron las aglomeraciones de personas. "Revivimos nuestros temores de cuando estuvimos en Cara Sucia donde dejamos de trabajar, pero por la gracia de Dios se flexibilizaron las medidas. Hemos hecho malabares para seguir con el circo; sin embargo no sabemos por cuánto tiempo más podremos mantenernos de esta forma" finalizó Cirilo Kilo.

Pocos asistentes. La carpa del circo tiene capacidad para albergar a más de 400 personas, pero actualmente solo llegan unos 40 espectadores.