Los nervios regresaron al Salón Azul

La Asamblea Legislativa tuvo ayer un ambiente que previo a "cada decisión determinante" se hace presente. La posibilidad de un acuerdo para aprobar el presupuesto general de la nación 2020 en la penúltima plenaria del año sacó a relucir el nerviosismo de más de los partidos políticos.

Comenzó GANA que en pleno y junto a su presidente, Nelson Guardado, presentó y firmó un dictamen favorable de la comisión de Hacienda en pro de aprobar el presupuesto. Le siguió el PCN diciendo que apoyaban tal dictamen y luego el FMLN mantuvo su posición al decir que no daba sus votos si no valoraciones. Y desde el Gobierno no lo hicieron, porque este decidió negociar con ARENA, la que se mostró en "disposición"

Afuera de la Asamblea un grupo de ciudadanos pedía la aprobación del presupuesto de 2020, una protesta que llevó a que se cerrara una de las entradas al edificio legislativo como "una medida de presión" hacia los diputados, los cuales estuvieron cerca de ver suspendida la plenaria casi una hora después de iniciada por las negociaciones que se llevaban a cabo fuera de la Asamblea.

Empero, esa posibilidad, impulsada por el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, desató un cruce de palabras entre diputados. Emilio Corea, de ARENA, pidió respeto, continuar con la plenaria y avanzar lo más que se pudiera con la agenda, debido a que "esto no es un circo".

A esas palabras respondió, el diputado pedecista Francisco Merino, quien llamó a respetar la decisión de Ponce "porque no le veo ningún problema para estar con prisas para sacar la correspondencia primero, los dictámenes después porque estamos pagados las 24 horas y los 31 días del mes de diciembre y (eso) que no lo vamos a trabajar completo".

A pesar de la exclamación de Merino, la plenaria se suspendió hasta el mediodía y fue retomada cuatro horas y media después, regresando los nervios nuevamente cuando se convocó a la comisión de hacienda, donde los partidos, a excepción del FMLN, acordaron algunas disposiciones especiales para avanzar en la aprobación del presupuesto en conjunto con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes y la Comisionada Presidencial de Operaciones de Gabinete de Gobierno. La reunión duró cerca de dos horas y acabó en un receso.