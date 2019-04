Los partidos le "están tendiendo puentes" al presidente electo

El secretario general del partido Democracia Salvadoreña (DS), Adolfo Salume, sostuvo que los partidos que integraron la coalición en las pasadas elecciones presidenciales Alianza por un Nuevo País (DS, PCN, PDC y ARENA) han dado señales positivas de tender puentes al presidente electo Nayib Bukele para apoyar los proyectos de país que busque desarrollar.

"Entonces, se están abriendo las condiciones para que el presidente electo Nayib Bukele busque cómo recibir esos puentes, que no pueden ser más que sinceros, porque si no, no son valederos, de tratar de sentarse y decir: ‘generemos una agenda de prioridades para el país’, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo ", dijo Salume, en la entrevista de Canal 21.

"Hay que permitir que este nuevo presidente tenga la oportunidad de hacer las cosas que ha ofrecido que va a hacer. Primero que no tenga un partido o un grupo cercano, como lo han tenido presidentes anteriores tanto de ARENA como del FMLN, que no lo han dejado hacer las cosas que quiere hacer, por sus intereses personales, por agendas personales, porque hay funcionarios corruptos", pidió.

Sobre las expectativas con el nuevo gobierno, Salume dijo que esperan que haya apuesta por la inversión y la creación de empleos. Comentó que junto a la fundación Sigma Alfa Lambda y un grupo de jóvenes universitarios formularon un plan de creación de más de un millón de empleos y lo entregaron a los excandidatos presidenciales y al mismo presidente electo.

"Esperamos que el presidente Bukele tenga un plan igual o mejor. Eso es lo que nosotros esperamos como empresarios, porque creación de empleo viene por la inversión privada que tiene que haber en este país. Sin inversión privada no puede haber empleo", dijo.

"Los empresarios estamos deseosos de apoyar en ese esfuerzo", agregó en el mismo espacio de la entrevista de Canal 21.

Sobre el impase por el lugar en el que se llevará a cabo el acto de toma de posesión, el empresario mencionó que ha visto a "un presidente electo siendo congruente con lo que él ofreció como candidato que es hacer las cosas diferentes", dijo.

Ante ello, Salume dijo que espera que la junta directiva de la Asamblea tome en consideración la petición hecha por Bukele de celebrar el acto en un lugar público y puso como ejemplo los actos que desarrolla Estados Unidos, cuando realiza el traspaso de mando de su presidente.

"Yo creo que si bien hay justificaciones de ambos lado, yo creo que esta es una invitación a dar una señal, a dar una señal de parte de la Asamblea con quien este presidente va a tener que trabajar. La Asamblea tiene que ver si en la primera de cambio, como decimos acá en El Salvador, está dispuesta a desamarrarse de la manera vieja de hacer las cosas", sostuvo.