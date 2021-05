Los policías que ruegan por una atención digna

El agente policial Holman Rodríguez tiene tres años de estar con su pierna destrozada, desde un accidente que sufrió en el 2019.

Holman tiene casi 20 años de carrera en la Policía Nacional Civil (PNC). Originario de Chalchuapa, Santa Ana, reclama una atención de salud digna por la situación que vive. Luego de tres años deambulando en diferentes hospitales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), él hace una denuncia pública reclamando una atención que no ha recibido.

Aunado a esto, la División de Bienestar Policial de la PNC, creada en 2009 para brindar asistencia necesaria sobre atención integral de salud, asesoría legal y ayuda para sepelio a los policías y sus familias, tampoco lo apoya.

Según Holman, estas dos instituciones le han fallado. "De Bienestar Policial, solo el nombre. Hasta ahorita hay una licenciada que está haciendo las gestiones porque mi caso ha salido a la luz", informó Holman. Pero no ha habido más avances. Dicha división de la PNC no solucionó el problema del agente, que pronto podría perder su pierna.

“Lo que pasa es que se ha descuidado esta área deshumanizando al trabajador policial. Solo se le ve como una máquina que tiene que trabajar, pero se han olvidado que es un ser humano”.



Marvin Reyes, representante del MTP.

Otro policía afectado por no recibir ayuda es el agente Manuel Anzora, que según sus compañeros está atravesando una situación difícil con su hija (18 años recién cumplidos) y que ya sufrió una amputación de una pierna. Ella padece de diabetes, y su estado no mejora. Este policía tampoco ha obtenido apoyo para los gastos médicos de su hija.

La necesidad de los agentes Holman y Anzora es tan grande que sus compañeros policías hicieron una convocatoria pública para pedir ayuda a la población. Ayer, al final del día, mucha gente se acercó a donar dinero, víveres y sillas de ruedas.

Marvin Reyes, representante del Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP), fue uno de los voluntarios a cargo de la recaudación y se lamenta que Bienestar Social no ayude como debería ser. Cuestiona, además, que a los policías no se les de la atención que merecen.

"Lo que pasa es que se ha descuidado esta área, deshumanizando al trabajador policial. Solo se le ve como una máquina que tiene que trabajar, pero se han olvidado que es un ser humano y que tiene una infinidad de problemas. Es necesario que vean al ser humano que viste el uniforme", dijo Reyes.

La actividad fue apoyada por la Fundación Samaritanos de los Pobres, que donó una silla de ruedas. Rigoberto Espinoza, representante de la Fundación, dijo que es necesario que las autoridades ayuden con las necesidades de los agentes de seguridad, ya que la labor que realizan es importante. "Deberían de ayudar a su propia gente que es la que les está sirviendo a nivel nacional", aclaró.

A pesar de que prácticamente no puede utilizar una pierna, esto no ha sido impedimento para trabajar para Holman; y aunque no puede caminar, hace el esfuerzo para trabajar en una subdelegación cerca de donde vive, solo que ahora se encarga de labores administrativas. "Siempre me pongo a la disponibilidad de mis compañeros para que vean que a pesar de la situación que tengo les colaboraré en lo que pueda", aclara Holman.

Sobre la situación con su pierna, el agente Holman dijo que como no obtuvo ayuda médica del sector público, le tocará pagar su operación en un lugar privado y esta costará $7 mil. Los médicos le han advertido que si no se opera pronto, perderá esa extremidad.

La situación de la hija del agente Anzora es similar: si no se le da el tratamiento adecuado a su diabetes y no tiene un control médico adecuado, su pierna será amputada nuevamente.

Si quieres apoyar

Agente David Holam Rivera Ángel: 7047 5477 / 7468 5123 o depositar a # 03010177678. Agente Manuel de Jesús Anzora: 71826693 o depositar a #03000334372. Ambas cuentas son del Banco Agrícola.