"Los que aprobaron esta ley saben que sus hijos no van a pasar por ese trauma": Lady Drag se pronuncia en contra de registros militares a niños

Utilizando un atuendo negro y una cinta adhesiva en la boca, el artista urbano Lady Drag se manifestó este miércoles desde la Plaza Divino Salvador del Mundo hasta el parque Cuscatlán para difundir un mensaje: "Régimen de excepción no es igual a silencio".

Foto de LA PRENSA/Jorge Carbajal

Antes de iniciar el recorrido, Lady Drag publicó varios mensajes en sus redes sociales e incluso avisó a sus amigos y allegados que, en caso de no regresar a su casa en horas de la tarde, era porque lo habían detenido.

Foto de LA PRENSA/Jorge Carbajal

La popular drag queen salvadoreña se manifestó en contra de los registros que miembros del Ejército realizan a mujeres y niños escolares. "No es que yo esté en contra de reforzar la seguridad de los lugares más vulnerables del país, pero el día de ayer amanecimos viendo imágenes y videos de policías y de soldados militares revisando niños y niños que iban para sus escuelas junto a sus madres, y humanamente fue algo que me indignó. ¿Es este el mensaje que le queremos dar al mundo? Claro, los que aprobaron esta ley saben que sus hijos no van a pasar por ese trauma. De verdad no se ponen la mano en el corazón, antes de nada más actuar con la cabeza, y yo me pregunto dónde están las instituciones, no veo un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, el CONNA, dónde están", dijo.

Foto de LA PRENSA/Jorge Carbajal

Desde hace algunos meses, el artista se ha unido a marchas en pro de derechos laborales; en favor del medio ambiente y del respeto a grupos como la comunidad LGBTI y otros afines. Marvin Pleitez, como es su nombre real, también aprovecha el alcance de las redes sociales para difundir mensajes con los que busca promover el respeto a los derechos humanos en todos los sentidos. Lady Drag es reconocido por una buena cantidad de capitalinos y de personas que trabajan en el comercio informal y semiformal.

Foto de LA PRENSA/Jorge Carbajal

En el recorrido de hoy, Pleitez ingresó por algunos minutos al parque Cuscatlán y visitó el Monumento a La Memoria y a la Verdad, donde están escritos los nombres de las personas desaparecidas durante la guerra civil que se vivió en El Salvador. Durante algunos minutos, se paró frente al muro de granito negro de 85 metros, en el que están registrados los nombres de 25 mil personas víctimas de aquella guerra que finalizó con la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992.

"La historia no se cuenta sola, la están desapareciendo, hay que defenderla a capa y espada, no hay que temer, no hay que tener miedo, no al silencio, estado de excepción no significa silencio", fue el mensaje que dio frente al monumento, luego retirarse la mordaza que llevaba en la boca desde que salió de la plaza Salvador del Mundo.

Lady Draw fue acompañado por Sandra Hernández, una mujer que se sintió indentificada con el mensaje de Lady Drag y decidió hacer el recorrido completo junto a ella..

La activista Lady Drag ha llegado a la plaza Salvador del Mundo, en San Salvador, desde donde marchará con un trozo de tape en la boca hacia el paque Cuscatlán, para denunciar las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción. Video LPG/J. Carbajal. pic.twitter.com/4zbD4eMHF9 — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) March 30, 2022