Los que tienen problemas con la papeleta, DUI y camisas

Una persona que llegó a emitir el sufragio en el centro de votación en el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), de San Salvador, aparentemente destruyó la papeleta; pero esta no fue encontrada y el caso fue procesado por la fiscal del centro y la Policía Nacional Civil (PNC).

En el Centro Escolar Reparto 2 de Abril de la colonia Miramonte, Marvin Hernán Solano fotografió el voto y luego rompió la papeleta, fue detenido conforme al Artículo 295, literal C, del Código Electoral, según datos de la PNC.

Mientras que en el centro de votación del Complejo Educativo República del Brasil, en la calle Modelo, se informó que el Documento Único de Identidad (DUI) de una votante fue dañado. "Estamos analizando el caso. Estamos viendo si se puede realizar por daños, pero no se tiene a ciencia cierta quién fue la persona que lo tuvo", dijo un fiscal encargado. Agregó que la propietaria del documento no hizo la denuncia por daños y se retiró del centro.

En el centro de votación del Complejo Educativo Humberto Romero Alvergue, de San Jacinto, observadores electorales señalaron que vigilantes de partidos políticos sin las acreditaciones entraban y salían constantemente del centro.

En este centro también hubo discordia entre los jefes de centro de los partidos políticos porque no se permitiera la entrada a un grupo de jóvenes que portaba camisas y banderas de GANA al considerar que era inducir al voto. Algunos se cambiaron de camisa o las usaron al revés mientras ejercían su voto.

Hasta el mediodía, los centros de votación en San Jacinto indicaban una afluencia promedio del 30 % de votantes. Mientras que el INTI ya reportaba cerca del 40 % a eso de las 2 de la tarde.

La afluencia de votantes en los sectores de la colonia Escalón, San Benito, Miralvalle y Miramonte se observó con normalidad. En el Colegio Sagrado Corazón, según los delegados de la Junta Electoral Municipal (JEM), también las votaciones se realizaron en total tranquilidad. A este centro de votación llegó el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, quién mencionó que la jornada iba de manera positiva. "Todo se está desarrollando con normalidad. ARENA tiene todas sus estructuras en funcionamiento, ha conformado todas las juntas receptoras de Votos. Es la oportunidad maravillosa que tiene el pueblo de orientar el destino del país", mencionó.

En el parque Carlos Álvarez Pineda en la calle Motocross se abrió la votación a las 7:20 de la mañana con cuatro juntas receptoras de Votos, en las que el único inconveniente fue la presencia de votantes con camisas marcadas.

El inicio de la jornada electoral en el centro de votación en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez (INFRAMEN) estuvo marcado por conatos de disturbio. Decenas de electores, luego de más de una hora de espera, exigieron explicaciones a representantes del TSE. La elección en el INFRAMEN inició a las 8:17 de la mañana.

Maura Miranda, de 76 años, aguardó con paciencia para ejercer su derecho. Estuvo de pie liderando la fila de electores, a pesar de que dijo que ya no soportaba el dolor en el cuerpo. "No se organiza bien esta gente. Lo peor es que mi rodilla no la aguanto", dijo.

Comandos de Salvamento informó que solo en el INFRAMEN atendió cinco emergencias.

Pero los problemas también afectaron a las personas que fueron elegidas en el sorteo para conformar las juntas receptoras de Votos (JRV). Tres ciudadanos denunciaron que no les entregaron las credenciales para formar parte de las mesas, a pesar de haber realizado todas las capacitaciones del TSE. Ellos estaban designados para trabajar en la Escuela Salesiana Domingo Savio, de San Salvador.

Algunos ciudadanos se acercaron temprano a los centros de votación, pero no pudieron emitir el voto porque su documento de identidad está vencido, tal fue el caso de don Luis Alonso Ruiz, de 78 años de edad, cuyo DUI tiene fecha de vencimiento de 2013. "La vez pasada con este voté", dijo mientras se retiraba del centro de votación en el Centro Escolar Cantón Guadalupe, del municipio de San Marcos en la zona sur del departamento de San Salvador.

La afluencia de personas fue moderada en las primeras horas que se abrieron los centros. "Usted tiene derecho a elegir al que usted considere que es el que va a dirigir el país, a la vez pidiéndole a Dios que al que quede le ilumine la mente para que pueda dirigir este pueblo", dijo Raúl Carranza.