Los sentimientos encontrados de una madre salvadoreña al saber que su hijo podría aterrizar en Marte

El doctor Frank Rubio, hijo de dos salvadoreños originarios del departamento de La Unión, figura entre los 13 astronautas que han sido seleccionados por la NASA, como aspirantes para ser parte de los tripulantes que serán elegidos para realizar las primeras misiones al planeta Marte.

Este astronauta, casi toda su vida y sus estudios los ha realizado en Estados Unidos (EUA), pero después de nacer en Los Ángeles California, a sus 9 meses de edad fue traído a La Unión, El Salvador, de donde es originaria su madre, quien cuenta que Frank asisitó al colegio San Carlos, donde realizó sus estudios de parvularia y aprendió a leer y escribir el idioma español.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Juan Carlos Díaz

Cuando aquel niño estaba apuntó de cumplir 6 años, su madre Myrna Argueta, decidió llevarlo nuevamente a EUA para que continuará su educación en un colegio privado de Norteamérica, en donde se graduó con honores, y fue reclutado por la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, Nueva York, y obtuvo una licenciatura en Relaciones Internacionales.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Juan Carlos Díaz

"Él fue un niño muy listo e inteligente desde pequeño y como todos; jugaba fútbol, patineta, pero lo único es que él desde pequeño dio señales de ser muy aplicado en sus estudios, porque en la casa todos se ponían a ver televisión y sólo él estaba en el piso boca abajo, haciendo sus tareas", relata la orgulla madre del astronauta.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Juan Carlos Díaz

Esta mujer unionense que ha procreado a este exitoso hombre, se fue desde 12 años a EUA, país en el que vivió por 32 años; ella cuenta que su hijo siempre quiso ser médico, un logro que obtuvo en la Universidad de Servicios Uniformados de Ciencias de la Salud en Bethesda, Maryland.

En agosto del año 2017, Rubio aplicó para el servicio en la NASA, para comenzar dos años de entrenamiento como candidato a astronauta; su madre dice que se enteró de esas aspiraciones del doctor, hasta que le llamaron para informarle que había sido admitido entre los más de 18 mil jóvenes que aplicaron, pero que no todos superaron las evaluaciones.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Juan Carlos Díaz

Durante los últimos dos años, este doctor y astronauta de 42 años, la mayor parte del tiempo la ha pasado en entrenamientos en la NASA, y está semana recibió otra noticia sobre su elección entre los 13 aspirantes que forman parte de la primera clase de candidatos del programa Artemis y que se graduarán el próximo 10 de enero.

"Estos candidatos serán elegibles para el vuelo espacial, incluidas las asignaciones a la Estación Espacial Internacional, las misiones de Artemis a la Luna y, en última instancia, las misiones a Marte", informó la NASA en un comunicado en su sitio web.

Impresiones de la madre del astronauta salvadoreño-estadounidense, Frank Rubio, que ha sido elegido por la @NASA para las primeras misiones a Marte. La noticia ha sorprendido a Myrna Argueta, quien es originaria de #LaUnión. @prensagrafica pic.twitter.com/Nx7BSivcpU — LPGDepartamentos (@LPGDptos) December 20, 2019

La madre de Rubio recibió la noticia sobre su hijo el jueves por la tarde y, desde ese momento, relata, tuvo sentimientos encontrados, por el riesgo que podría significar una misión de ese tipo, pero también reconoce que es motivo de orgullo para ella, para el país y para el departamento de La Unión que muy poco ha sido visualizado.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Juan Carlos Díaz

"Ahora que me dicen que podría ir a Marte, me ha impactado (suspiro profundo), los sentimientos están... Dios mio, puesi, ir a Marte no es ir a San Miguel; es lejos, y como madre yo si me preocupo, me preocupa la idea: podrán regresar y que tal si pasa algún desperfecto o algo, si me preocupo, pero también me siento orgullosa de él y contenta que esta logrando sus metas", relata entre sollozos.

A pesar de sus sentimientos, la madre del astronauta asegura que su hijo confía en que se retirará con éxitos en la NASA y, posteriormente, volverá a ejercer la medicina, incluso relata que el doctor y astronauta tiene planeado viajar a El Salvador y a la cabecera departamental unionense a visitar a su abuela, que lo cuidó de pequeño cuando llegó a este país.

La madre de Rubio cuenta que él nació en Estados Unidos, pero a sus 9 meses vino a #LaUnión, El Salvador, en donde estudió parvularia y posteriormente a los 6 años, fue llevado nuevamente a EUA. @prensagrafica pic.twitter.com/rLrIds14pC — LPGDepartamentos (@LPGDptos) December 20, 2019