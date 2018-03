Los tigrillos pecaron de cómodos

Lee también

Emiliano Pedrozo, técnico interino del FAS, señaló que al conjunto tigrillo le faltó más garra en los últimos minutos para aprovechar la ventaja numérica, tras empatar 1-1 ante el UES el pasado lunes.“Entramos dormidos en los primeros 15 minutos. La U aprovechó una jugada y en una llegada confusa nos pitan un penalti en contra. Después de ahí nos costó encontrar el ritmo del partido. Nos acomodamos”, destacó.“Pero en los últimos 15 minutos estuvimos cerca de empatar. También en ese lapso Fernando Castillo hizo tres jugadas a gol que nuestros centrodelanteros no pudieron capitalizar. Y después con las expulsiones y con las salidas de boleritos, se enredó todo y todo se puso confuso. Nosotros tuvimos la tranquilidad para encontrar el camino al gol”, agregó el estratega tigrillo.Pedrozo destacó que esta situación es preocupante dentro del cuadro tigrillo, puesto que el equipo no muestra signos de querer reaccionar en el torneo.“Hasta el momento tenemos las condiciones y la disposición del equipo, pero cuando no reflejamos eso en la cancha, parece que no hacemos nada. Lo único que nos falta es trabajar, tal como lo hemos hecho en los últimos 11 días”, detalló.Por su parte, Matías Coloca, portero santaneco, también lamentó no poder sacar la victoria ante los escarlata, pero aseguró que la tensión que se vive en el equipo no ha variado, pese al mal paso del equipo en el torneo.“Cuando yo me pongo este escudo, tengo la presión en cada entrenamiento y en cada partido. Esta presión es hermosa. Si alguno piensa que esta presión es distinta, se equivocó de trabajo”, aseguró Coloca.