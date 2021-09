Los tuits de los Bukele que se volvieron en contra del presidente en la mayor protesta que enfrenta a dos años en el poder

Entre las pancartas que portaban este miércoles los miles de manifestantes salvadoreños que salieron a protestar a las calles contra el Gobierno de Nayib Bukele se encontraban impresos algunos tuits del mandatario y su padre emitidos algunos años atrás.

Tuits de Armando Bukele, padre del presidente, emitidos en 2014 y 2015 fueron llevados a la marcha, así como tuits del mismo mandatario escritos entre el 2013 y 2018.

Las palabras de ambos rechazan la corrupción, la continuidad en el poder, el respeto a la Constitución, el poder del pueblo en las calles ante un régimen y los abusos de poder.

A más de dos años de que Bukele retomó la Presidencia y se ha encargado de concentrar el poder en sus manos, sus palabras se vuelven en su contra y son aprovechadas por los ciudadanos descontentos con la corrupción, abusos y autoritarismo de su administración.

"La gente que tiene el poder pueden abusar de él y dominar a la fuerza. Pero al final el pueblo les cobrará la factura. Ya pasó antes", dice uno de los tuits de Armando Bukele de 2015.

Este 15 de septiembre, el Gobierno tiene planeado presentar un amplio pliego de reformas a la Constitución ante la Asamblea Legislativa. Anteriormente, otras reformas impulsadas por el Ejecutivo tanto en reglamentos como en leyes han sido tachadas de graves retrocesos a la transparencia y como atentados a la democracia. Después de esto, Bukele también busca cambiar la Constitución.

"Los salvadoreños debemos respetar la Constitución, siempre; NO solo cuando nos conviene. No al continuismo, no al golpe de Estado. Democracia!", dice uno de los tuits de su padre llevados a la marcha.

En 2018, el presidente Bukele tuiteaba también: "¿Y cuando un régimen controla las instituciones y las manipula a su antojo, qué le queda al pueblo? Sino salir a la calle y hacer valer su poder. Ese mismo poder que le robaron cuando sus gobernantes se olvidaron de la democracia".

Ahora, su Gobierno se enfrenta a la mayor de las protestas ocurridas en años recientes en El Salvador y es señalado de autoritario, al tener una Asamblea Legislativa de mayoría oficialista y haber nombrado a su medida autoridades en la Corte y la Fiscalía. Además, ha debilitado las municipalidades con el bloqueo de fondos, que siguen sin pagarse y busca manejarlos también desde el Ejecutivo.

""Hoy vi a un hombre recibir una gota de poder y en 30 segundos se volvió contra su propia gente. Definitivamente pasa en todos los niveles", escribía Bukele en 2013.

En 2017 también criticaba a su homólogo hondureño Juan Orlando Hernández. ""A JOH no le importó incendiar Honduras para mantenerse en el poder. Si la comunidad internacional no detiene esto, con qué moral nos vendrán a hablar de democracia después?".

Cinco años tras estas palabras, la Sala impuesta por el oficialismo ha dado luz verde para que Bukele busque una reelección inmediata, pese a que está prohibida por la Constitución salvadoreña.