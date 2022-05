“¿Los va a mandar Nayib a China a trabajar?”: Aspiraciones presidenciales de Gerardo Awad y el partido País buscan proteger las relaciones con EUA

Recientemente se dio a conocer la fórmula presidencial del partido País, conformado principalmente por salvadoreños en Estados Unidos, y sus principales figuras son Gerardo Awad, un exmiembro de ARENA y aspirante a una eventual presidencia de El Salvador, y la aspirante a la vicepresidencia, Hardy García, una migrante salvadoreña que ha desarrollado negocios en Estados Unidos, donde vive desde hace 33 años, cuyo esposo es también uno de los fundadores del partido Nuevas Ideas cuando inició en la diáspora: Roy García, quien dejó la institución política en 2018.

Durante una entrevista televisiva de Frente a Frente (TCS), Awad opinó que la gestión presidencial de Nayib Bukele, acompañada con su Asamblea Legislativa afín, está provocando problemas a los salvadoreños, especialmente a los que se encuentran fuera de las fronteras.

“Hay que enfocarnos en cómo vamos a sacar a nuestro país adelante. Algunas propuestas claras que yo haría y que son fundamentales para que el país vaya saliendo del hoyo en el que está y que se deje de vender una imagen de que todo está bien, cuando en realidad el pueblo está viviendo otras circunstancias. Yo pienso que la gente ya comenzó a abrir los ojos un poco, ya va ir abriendo un poco más cuando ya le vaya afectando el bolsillo”, calificó Awad en sus declaraciones.

El aspirante de País señaló que la política de Bukele de generar tensión en las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos ha sido “un error”, el cual piensa enmendar si llegara a ocupar el cargo presidencial.

“El primer día después de ser juramentado yo le ordenaría al ministro de Relaciones Exteriores de terminar inmediatamente relaciones diplomáticas con China. Eso no nos está trayendo nada bueno más que conflictos con los Estados Unidos, quien ha sido, no uno de los mejores aliados, sino el mejor aliado de El Salvador”, expresó Awad sobre la plataforma presidencial de País.

El exmiembro de ARENA aseveró que la situación de tensión con el gobierno estadounidense traerá consecuencias para los salvadoreños que se encuentran en ese país y que movilizan la economía de ambas naciones. Entre estos problemas plantea sobre qué ocurriría ante posibles escenarios como la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y deportaciones.

“Pongámosle que comiencen a deportar a unos 500 mil salvadoreños, ¿los va a mandar Nayib a trabajar a China? No creo. China está aquí porque lógicamente quiere tener una base militar, eso van haciendo ellos”, manifiesta en sus declaraciones Awad, quien al mismo tiempo sostiene que el conflicto que ve no es por el país asiático, sino que busca velar por el interés de los salvadoreños, asegura.

Por su parte, Hardy García, quien realizó la entrevista desde Estados Unidos, país en el que vive desde hace décadas, manifestó que una de sus prioridades como una posible vicepresidenta será la de realizar giras para negociar los niveles de deuda ante organismo internacionales para reducir los impactos económicos a El Salvador, país que, según narra en su historia de vida, tuvo que abandonar ante el apogeo de la guerra y la falta de oportunidades.

“He aportado a mí país, he sido una inmigrante, como muchos nos fuimos. Así como a mí me tocó cruzar todas las fronteras, sufriendo hambre, pasar el río Bravo y la frontera de los Estados Unidos (...) No me avergüenza saber que tuve que migrar, pero no era porque yo quise, migré por necesidad. Yo amo mi país, nunca me olvido de mi país, ni de mi gente”, reitera García en su mensaje.

Además, reiteró que una de sus propuestas será la de regresar el FODES a las municipalidades para que se pueda enfocar en el apoyo a los agricultores y pueda dársele continuidad a otros proyectos.

Sobre el caso de Roy García

El esposo de Hardy, Roy García, actualmente posee un proceso abierto en El Salvador, en el cual se le acusa de haber cometido el delito de cohecho, esto debido a que un audio filtrado por Nuevas Ideas, su expartido, presenta presuntas negociaciones con dos diputados del partido cian, Gerardo Aguilar e Ilofio García, los cuales fueron separados y desaforados para realizarles un juicio.

Ante el cuestionamiento a Hardy, ella expresó que actualmente los abogados de la pareja les han solicitado no referirse al caso y manifestó “mientras mi esposo no sea juzgado, es inocente de cualquier cosa que se le acuse. Sé que es una persona honrada, sé que no ha hecho un trato, a él lo buscaron. Los audios lo dicen todo, pero mi esposo jamás vendería, ni haría tratos con nadie para ensuciar al partido País (fundado también por Roy)”.

Sobre ese tema, Awad expresó “pienso que lo que ha habido es una persecusión política y es clara. No es el primero que se ha ido por persecución política. Hay por lo menos tres o cuatro personas que se han ido por eso”.

Al cierre de la entrevista, Awad criticó el actual sistema en el que la Asamblea Legislativa tiene la mayoría de votos y que debería subirse la cantidad de votos mínimos para la aprobación. “Nadie en una democracia republicana debe de tener el poder absoluto de un país (...) Yo cuando veo a los diputados de Nuevas Ideas en la manera que se expresan con un tipo de odio, eso es ya perder la humildad”, señaló.