Los vacíos tras las excavaciones en Chalchuapa

Después de 68 días de haber descubierto el cementerio clandestino en la casa de Hugo Osorio, en Chalchuapa, aún no se tiene una cifra oficial de cuántos cuerpos han sido encontrados, según confirmó ayer el mismo ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

"Estamos esperando la confirmación de la cantidad de cuerpos que hay allí. La pericia antropológica aquí en el país, y en cualquier país del mundo, no es algo sencillo. No podemos nosotros dar un dato porque aquí específicamente debe ser esa pericia antropológica. En este caso le corresponde a Medicina Legal dar esa información y estamos atentos a recibirla y comunicarla", detalló Villatoro.

El Instituto de Medicina Legal (IML) respaldó dicha información y confirmó que no ha entregado el informe de los hallazgos en la casa de Hugo Osorio ni al Ministerio de Justicia y Seguridad ni a la Fiscalía General de la República (FGR), por lo complejo que ha sido cotejar las muestras de los cadáveres.

La institución añadió que no todos los parientes han asistido para realizar las pruebas que ayuden a determinar las identidades y que esto atrasa, porque no hay un análisis detallado.

Gustavo Villatoro, ministro de seguridad.

Por su parte, el Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales de El Salvador (SEJES) sostuvo que el procedimiento en las autopsias ha sido difícil por el estado de descomposición tan avanzado que presentan, en su mayoría, los cuerpos.

SIGUEN INVESTIGACIONES

Villatoro dijo que a pesar que no tienen el resultado de Medicina Legal, las instituciones siguen investigando. "Respecto al proceso, las investigaciones continúan, seguimos analizando evidencia para ir concatenando los casos, no se para la investigación por no tener esos resultados, seguimos trabajando y apoyando a la fiscalía en este tema", aclaró.

El ministro confirmó que el trabajo que realizaba Medicina Legal en la casa de Hugo Osorio ya finalizó.

La fosa clandestina encontrada en la casa de Hugo Osorio fue descubierta el 7 de mayo, luego que vecinos denunciaran el ataque hacia una mujer. Cuando las autoridades llegaron encontraron el cementerio clandestino y desde ese momento comenzó las extracción de osamentas. Desde entonces han existido vacíos e inconsistencias.

“Las autoridades tienen la obligación de informar a la opinión pública sobre el hallazgo en general, incluyendo el número de víctimas localizadas”.



Jeannete Aguilar, experta en seguridad pública.

Hugo Osorio fue capturado y acusado de doble feminicidio, unos días después, pero la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Osorio sería testigo criteriado. Además de Osorio, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a otros 10 implicados en los asesinatos ocurridos en Chalchuapa.

Roxana Lara Rodríguez, primera magistrada de la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, señaló en junio que la declaración del testigo criteriado con la clave "Estévez" es inverosimil y tiene varias inconsistencias que podrían debilitar la causa judicial.

Otro vacío es la diferencia de cifras que han manejado las autoridades. Primero el perito forense que estuvo realizando la extracción de los cuerpos, Israel Ticas, había informado que se habían econtrado más de 40 osamentas. Días después, el ministro de Justicia informó que solo 16 cadáveres eran los encontrados. El último dato es que hay más de 20 cuerpos.

Sobre los cadáveres también hubo inconsistencias en las autopsias, según lo denunció el Sindicato de Medicina Legal. Sostuvo que por órdenes superiores la manera en la que se relizaban los exámenes forenses a los cadáveres no eran los adecuados y que eso podría contaminar el procedimiento.

Vacíos en el caso Chalchuapa

Durante la investigación las autoridades han dejado varias inconsistencias:

Cifras dudosas de Cuerpos

Las autoridades no han dicho el número exacto de cadáveres en el caso Chalchuapa. La cantidad de víctimas que han manejado ha sido contradictoria. Fuentes internas del IML sostienen que hay restos de más de 40 cuerpos.

Cotejo de las pruebas

Según el IML, los factores que han atrasado la entrega del informe está relacionado con complicaciones del cotejo de las muestras con los cadáveres, ya que no han logrado contactar a todos los familiares.

Autopsias

El Sindicato del IML denunció que les habían pedido que las autopsias realizadas a los cuerpos de Chalchuapa fueran hechas de manera “diferente”. Ellos denunciaron que de esta forma no se sabrían las causas exactas de la muerte de las víctimas.

Perito forense

Luego que el perito forense Israel Ticas mencionó que habían más de 30 víctimas en el cementerio clandestino, el ministro Villatoro le abrió un proceso sancionatorio por dar datos a los medios y por no ser la autoridad competente de informar.