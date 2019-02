Los votos de los niños y adultos mayores en las elecciones de San Miguel

Doña Felícita Ramos, de 83 años, llegó en su silla de ruedas, junto a su hijo Joselito Ramírez y una amiga de ambos, doña Cándida Larín, de 82, para emitir el sufragio a uno de los centros de votación de la ciudad de San Miguel.

Ellos fueron las primeras personas en ingresar al Centro Escolar Fe y Alegría, de la colonia Milagro de la Paz de San Miguel, el más grande de todo el departamento migueleño, donde hay un padrón electoral de 17,551 personas.

La mayor de las señoras, doña Felícita, cuenta que está mañana se levantó a las 5 a. m. para bañarse y vestirse a fin de llegar muy temprano al lugar donde le tocó votar.

"Yo he venido a votar porque es un derecho y un deber de todos los ciudadanos y pedí que me trajeran, aunque sea en mí silla de ruedas, ya que no puedo caminar desde que tuve una caída", cuenta la octogenaria que vive a pocas cuadras del centro de votación.

Descartan detención de hondureños con DUI falso

Mientras que doña Cándida cuenta que nunca se ha perdido una votación, pues cree que el sufragio es la manera más efectiva de hacer valer su voz. "A mí me cuesta caminar, pero me vine con mis amigos, despacito y con mí bastón hasta este centro de votación, como siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo mientras pueda", añade.

Afuera del recinto educativo, la ONG Visión Mundial, abrió un centro de votación para menores de edad, entre uno a 17 años, como parte de un ejercicio democrático para enseñarles la importancia del proceso electoral.

Felícita Ramos es trasladada a su centro de votación al Centro Escolar Fe y Alegría para que pueda emitir su voto.

En el canopi blanco, donde se montó el centro de votación, los pequeños recibieron una papeleta y se les explicó que debían marcar una de las cinco opciones que estaba dibujadas y que representaban mejores condiciones de vida.

Posteriormente los niños se mancharon uno de sus dedos y como premio recibieron una paleta de dulce y un globo.

Diego de nueve años, fue uno de los niños en participar en las elecciones infantiles. "Me gustó votar, yo elegí un mundo más seguro para mí y mi familia, porque me pareció la mejor opción", dice el pequeño.

Fuentes de Visión Mundial explicaron que en el ejercicio democrático que realizaron los niños, no habían partidos políticos en contienda, sino opciones como contar con lugares seguros para jugar, tener un país más limpio, ser escuchado y tomado en cuenta y recibir un buen trato en la escuela y el hogar.

El departamento migueleño tiene un padrón electoral de 441,431 votantes y el municipio de San Miguel es el que reporta el padrón electoral más grande, 212,140 personas.