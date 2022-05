Lucas, el perro santaneco que todos los sábados sale a pasear en moto con su amo Carlos

Foto: LPG/ Faustino Sánchez

No solo Hollywood tiene perros que pasean en moto, algunos animados, y otros de carne y hueso. En Santa Ana, al occidente de El Salvador, existe el caso de Lucas, quien junto a su amo y amigo Carlos Alberto Medina sale a pasear en motocicleta desde que era un cachorro.



Al principio, Lucas comenzó a montar en moto ya que era la forma en que su amo lo llevaba donde su madre, para que se lo cuidara mientras él iba a trabajar. No le gustaba que se quedara solo en la casa. Según Carlos, por aquellos días sólo vivían ellos dos, por lo que no le parecía que siendo un cachorro se quedase solo en el hogar.

Foto: LPG/ Faustino Sánchez



Con el paso de los días, Lucas comenzó a viajar a cerros, montañas, a lagos, a la playa y a donde su amo y amigo lo llevara. Lucas luce unos lentes para que no le afecte el viento, el sol y alguna partícula que pueda dañar sus ojos. Para llevarlo seguro, Carlos le coloca un arnés y lo ata a él.



Lucas llegó a la vida de Carlos con dos meses de edad, y como regalo de una amiga que ahora reside en España, según comentó el hombre, quien es amante de los perros. "Él está acostumbrado a andar en moto, cuando ve que agarro los lentes y el arnés, corre como loco de alegría", relata. "Es uno de los regalos más grandes que me han dado en la vida porque ayudan mucho, la compañía de ellos es espectacular", agregó Carlos.

Foto: LPG/ Faustino Sánchez



Según su dueño, cuando ve que se pone jeans y zapatos deportivos, Lucas sabe que es hora de ir a pasear por los parajes salvadoreños. "Para pregonar el amor entre nosotros, nos llenamos de comentarios en redes sociales; pero si con un animalito que no puede expresar dolor no sabemos cuidarlos, nos hace falta cosechar más humanidad", agregó.

Foto: LPG/ Faustino Sánchez