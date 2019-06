Lucha continua

Cada tarde, Érick Escobar llega junto a su hija, Vanesa Guadalupe, a una acera del bulevar de Los Héroes, coloca su venta de bolsas para la basura y espera pacientemente a los clientes presurosos que puedan necesitar su producto.

"Antes solo andaba pidiendo, incluso vivíamos en la calle, pero algo me dijo que vendiera y con eso logré, al menos, alquilar un cuarto’’, afirma. Mientras vende, cuida a su hija de nueve años, quien padece de hidrocefalia y, debido a su enfermedad, no puede movilizarse ni comunicarse.

"Yo he sido bolo, y eso me llevó a la cárcel. Mientras estuve preso, acusado por hurto, nació mi hija. Cuando salí y la vi, decidí cambiar mi vida".

Érick cuenta que la madre de Vanesa ha sufrido varias enfermedades y no puede trabajar. Esto la ha llevado a un estado depresivo y al consumo de estupefacientes, por lo que cuida la mayor parte del tiempo a la niña.

Para sacar adelante a su familia, este padre se "rebusca" para salir adelante.

"La gente me ayuda, sí, pero las necesidades son muchas. Hace poco, una asociación (Fundación Samaritanos de los pobres) me donó una silla, por ejemplo. Cuando alguna gente me dona algo de dinero, busco ir al súper para comprar víveres", narra Érick, mientras vende y a la vez pide alguna colaboración. En busca de apoyo material y espiritual, cada viernes, Érick va junto a familia a cenar y orar a un ministerio católico que por la noche realiza actividades en la inmediaciones del Patronato del Cuerpo de Bomberos.

"Tengo muchas necesidades, pero las más importantes son medicinas para la niña, y también necesito encontrar un hogar estable ya que en el mesón donde vivo no es apto para el cuido de mi bebé", dice Érick.

ORLANDO

Cerca de donde Érick vende, al otro lado de la calle, está otro padre que lucha por sacar adelante a su familia.

Orlando es un vendedor que se ubica bajo la estatua de Los Héroes de 1969, en el famoso bulevar que lleva el mismo nombre. A sus 39 años, Orlando Arturo Álvarez parece una estatua.

Inmóvil sostiene dos letreros y se mueve solo cuando ve una mano que le hace un gesto. En ese momento corre, ya que el tiempo apremia. "Un dólar de pisques, por fa", le gritan.

Así, con la marcha del tráfico de San Salvador, en el bulevar de Los Héroes, este hombre padre de tres niños se gana la vida vendiendo tamales.

"Tengo cerca de siete años de vender en este punto. Decidí hacerlo porque me quedé sin trabajo. Y justo había nacido mi último hijo. Así que le dije a mi esposa: hagamos tamales. Y desde entonces estoy aquí vendiendo", afirma Orlando.

Este hombre, además, tuvo la idea de promocionarse con unos carteles coloridos para llamar la atención del tráfico.

"Con este letrero, pues vendo un poquito más. A la gente le gusta", afirma. La mayoría de días, el hijo de Orlando lo acompaña al trabajo porque su esposa cuida a su madre. "A mi suegra la acaban de operar y mi esposa la cuida a diario. Por ello, lo traigo, aquí hace las tareas y él me hace compañía’, afirma Orlando.