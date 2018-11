Lufthansa desmiente información divulgada por candidato de GANA

La compañía aérea Lufthansa calificó de noticia falsa ("fake news") el anuncio hecho en días recientes por el candidato del partido GANA, Nayib Bukele, sobre un supuesto interés de la aerolínea en un aeropuerto que el político ha prometido construir en La Unión, si gana las elecciones. "Hi, no it is fake news. /Jack" (Hola, no, es una noticia falsa. /Jack) fue la respuesta oficial de Lufthansa a través de su cuenta oficial de Twitter ante la pregunta de un usuario.

En su cuenta para América Latina, Lufthansa también respondió a preguntas de usuarios sobre la nota divulgada en medios afines al candidato. "Hola Cindy, actualmente no hay noticias sobre la participación del Lufthansa Group en el nuevo aeropuerto. En caso de tener novedades las estaremos comunicando oficialmente a través de nuestra página y redes sociales, como siempre lo hacemos. ¡Saludos!", aclaró la empresa en la cuenta de Twitter.

Quien no dejó pasar las respuestas de Lufthansa en redes fue el candidato de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, que utilizó la etiqueta #NayibMiente.

De momento, los aviones de la aerolínea vuelan a Guatemala, Costa Rica y Panamá en Centroamérica, mientras que en Sudamérica tienen como destinos Colombia, Argentina y Brasil.